V Tivoliju poraz Potočnikove, prvo domačo zmago priigrala Lovričeva

Osrednje igrišče, začasno tekmovališče na enem osrednjih ljubljanskih trgov nosi ime Arena Mime Jaušovec, je na uvodnem dvoboju zdržalo le tri igre. Prvi dvoboj dneva sta začeli prva nosilka, Slovakinja Anna Karolina Schmiedlova, in Uzbekistanka Nigina Abduraimova. Pri izidu 3:0 za Abduraimovo so se odgovorni po posvetu z igralkama in s sodnikom odločili, da igrišče ni dovolj dobro pripravljeno za igranje. Igralki sta se preselili na drugo lokacijo v Tivoliju, kjer je nato Slovakinja poskrbela za mirnejše nadaljevanje, dobila prvi niz s 6:3, drugega pa s 6:2 in se pričakovano uvrstila v nadaljevanje.

Nina Potočnik Foto: www.alesfevzer.com Medtem so na igrišču na Trgu republike utrjevali teren. Kot je v pogovoru za STA dejal Krušič, bodo po popravilih igrišče testirali, upajo pa na čim hitrejšo vrnitev igralk v središče mesta. Kakšnih posebnih težav pri organizaciji in urniku turnirja pa zaradi tega ne bo, zagotavlja direktor. "Niti ne gre toliko za selitev, saj tekmovanje v osnovi, v 80 odstotkih, tako ali tako poteka tam. Logistično tako ni bilo posebnih težav, gre izključno za to, da si želimo uporabljati tudi to igrišče, ki je v tem prelepem okolju in zato intenzivno delamo na tem."

Po uspešnem koncu dvoboja prve nosilke je šla na igrišče že tudi prva Slovenka v glavnem žrebu, Nina Potočnik. A prvi slovenski nastop na glavnem turnirju se ni končal po željah domačih ljubiteljev tenisa. Druga nosilka, Španka Aliona Bolsova, je prvi niz dobila s 6:2, le nekoliko bolje pa je šlo Slovenki v drugem, a je morala po slabi uri in pol priznati premoč Španki, v drugem nizu s 3:6.

Aliona Bolsova Foto: www.alesfevzer.com Nato pa je za prvo slovensko zmago poskrbela Pia Lovrič. Njena tekmica je bila Madžarka Natalia Szabanin, ki jo je domača igralka v prvem nizu premagala s 6:4. Še precej bolje ji je šlo v drugem, tekmici je odvzela servis in hitro povišala prednost in vodila že s 5:1. Madžarka je še dobila eno točko, a je Lovrič po le nekaj več kot uri igre slavila s 6:2.

"Zdi se mi, da sva bili na začetku obe nervozni. Sama kar dobro igram zadnje čase, a sem imela smolo, zdaj pa se je vse 'poklopilo'. Ko sem dobila niz, pa sem se sprostila in samo uživala," je dejala Lovričeva in se dotaknila tudi dogajanja z glavnim igriščem: "Upam, da bomo lahko tam igrali, za promocijo slovenskega tenisa bi bilo odlično, če bi lahko igrali v središču mesta."

V kvalifikacijah pa sta nastope že končali mladi Zoja Peternel in Ela Plošnik. Prva se je za mesto v glavnem delu žreba pomerila s Čehinjo Michaelo Bayerlovo in izgubila s 3:6, 1:6, Plošnik pa je morala priznati premoč Američanki Ashley Lahey z 2:6, 2:6.

V popoldanskem programu so nastopile še tri Slovenke med dvojicami. Veronika Erjavec in Dalila Jakupović sta ugnali Rusinjo Eriko Andrejevo in Čehinjo Saro Bejlek, Kaja Juvan pa je v navezi s Španko Marino Bassols Ribero izgubila proti Britanki Freyi Christie in Kolumbijki Yulani Lizarazo.

WTA Zavarovalnica Sava Ljubljana:



kvalifikacije:

Michaela Bayerlova (Češ) - Zoja Peternel 6:3, 6:1;

Ashley Lahey (ZDA) - Ela Plošnik (Slo) 6:2, 6:2;



1. krog:

Anna Karolina Schmiedlova (Slk/1) - Nigina Abduraimova (Uzb) 6:3, 6:2;

Lucija Čirić Bagarić (Hrv) - Sinja Kraus (Avt) 7:6 (4), 6:3;

Pia Lovrič (Slo) - Natalia Szabanin (Mad) 6:4, 6:2;

Sapfo Sakelaridi (Grč) - Weronika Falkowska (Pol) 6:1, 6:2;

Antonia Ružić (Hrv) - Raluka Serban (Cip) 6:2, 6:0;

Aliona Bolsova (Špa/2) - Nina Potočnik (Slo) 6:2, 6:3;



dvojice:

Freya Christie/Yulia Lizarazo (VBr/Kol/4) - Marina Bassols Ribera/Kaja Juvan (Špa/Slo) 6:4, 4:6, 10:5;

Veronika Erjavec/Dalila Jakupović (Slo) - Erika Andrejeva/Sara Bejlek (Rus/Češ) 6:1, 5:7, 6:10;