V Manchestru je vroče: Protesti navijačev proti ameriškim lastnikom

Skupina navijačev Manchester Uniteda se je danes okrog devetih zbrala pred igrišči za trening angleške ekipe na protestih proti ameriškim lastnikom iz družine Glazer. Po posredovanju in nagovoru vodstva ekipe so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa nato zapustili trening ekipe, ki se je sprva pridružila neslavno propadli superligi.

"Trener Ole Gunnar Solskjaer in drugi so govorili z navijači. Stavbo so medtem zavarovali, skupina pa je potem zapustila prizorišče," so zapisali v sporočilu ekipe iz Old Trafforda.

🚨 JUST IN: Manchester United fans are protesting against the Glazers and have blocked both entrances to Carrington, United's training ground #mufc #mujournal



[@RedIssue] pic.twitter.com/eoO9K5Q5OA — United Journal (@theutdjournal) April 22, 2021

Družina Glazer je lastnica Manchester Uniteda po zelo burnem prevzemu od leta 2005, kar je prav tako sprožilo ogorčenje navijačev. Ko se je v nedeljo ponoči ekipa pridružila načrtom za superligo in je sopredsednik ekipe Joel Glazer postal celo podpredsednik "odpadniškega" tekmovanja, pa je spor z navijači doživel vrelišče.

Glazer je navijačem v odprtem pismu nato poslal opravičilo, "ker so šli po napačni poti", United pa je obenem sporočil, da bo podpredsednik moštva Ed Woodward, povezava do ameriške banke JP Morgan Chase, ki naj bi financirala superligo, do konca leta odstopil.