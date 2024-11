V Malagi prestavili uvodno tekmo finala pokala Billie Jean King

Uvodno tekmo finala pokala Billie Jean King med Španijo in Poljsko, ki je bila predvidena za sredo, so zaradi slabih vremenskih razmer v Malagi prestavili na petek, so sporočili organizatorji. Lokalne in regionalne oblasti so namreč izdale opozorilo zaradi hudega neurja.

Ta odločitev je bila sprejeta na podlagi navodil ustreznih organov za zagotovitev zdravja in varnosti vseh udeležencev in obiskovalcev. Opravičujemo se za morebitne nevšečnosti, ki bi jih to lahko povzročilo, in cenimo vaše razumevanje in sodelovanje," so organizatorji turnirja zapisali v izjavi.

Pred približno dvema tednoma so deževje in hudourniške poplave terjale več kot 220 življenj v Španiji, večino v okolici mesta Valencia na vzhodu. Triindvajset ljudi še vedno pogrešajo.

Oblasti so bile deležne hudih kritik, ker so opozorila o hudih vremenskih razmerah izdale prepozno.

