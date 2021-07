V Kitzbühlu slovo tretjega nosilca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V četrtfinalu turnirja ATP v Kitzbühlu v Avstriji se je poslovil tretji nosilec, Srb Filip Krajinović. Suvereno, v dveh nizih s 6:4 in 6:1 ga je izločič Francoz Arthur Rinderknech. V polfinale so se prebili še Nemec Almaier, Španec Martinez in prvi nosilec, Norvežan Casper Ruud.