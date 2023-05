Turnir WTA iz Portoroža v Ljubljano

Kot so pojasnili pri Tenisu Sloveniji, bo turnir kot doslej potekal drugi teden septembra, od 10. do 17. septembra. Ker pa bodo igrali v parku Tivoli, bo tokrat podlaga peščena. "Koledar tekmovanj WTA za september in oktober še ni objavljen, jasno pa je, da se vračajo WTA-turnirji na Kitajskem in zato rang turnirja še ne more biti potrjen. Nagradni sklad bo zagotovo 125.000 dolarjev (115.000 evrov; op. STA), vse moči pa vlagamo v rezultat dela, da v prestolnico pripeljemo WTA-turnir višjega ranga z nagradnim skladom 250.000 dolarjev," so zapisali pri Tenisu Sloveniji.

Direktor zveze Gregor Krušič je dejal, da so zadovoljni, da je prišlo do hitre reakcije in menjave lokacije turnirja. "V Portorožu so bila dekleta zadovoljna, vseeno pa smo pogrešali večjo pomoč in podporo občine ter lokalne skupnosti. Ob zaprtju centra v Portorožu smo takoj začeli iskati novo prizorišče, opravili smo številne pogovore, na koncu pa smo se odločili, da je Ljubljana najprimernejša za organizacijo takšnega turnirja," je povedal Krušič.

"Spomnimo se, kako dobro so bili v prestolnici obiskani moški turnirji serije ATP Challenger. Imamo številne ideje, med drugim se ukvarjamo tudi z inovativnostmi glede centralnega igrišča. Turnir bo potekal v prelepem parku Tivoli, kjer bodo imela dekleta na voljo vse, kar potrebujejo. Verjamem, da bodo v objemu narave uživala," je nadaljeval Krušič.

Poudaril je, da sta jim v veliko pomoč javni zavod Šport Ljubljana in Mestna občina Ljubljana. "Ob obisku predsednika Mednarodne teniške zveze Davida Haggertyja smo se srečali tudi z županom Zoranom Jankovićem, ki je velik podpornik športa in tenisa. Naj povem, da bo istočasno v parku Tivoli potekalo tudi srečanje v Davisovem pokalu. Gre za izjemno priložnost za veliko teniško družino, da naš šport še približamo navijačem in vsem ljubiteljem tega prelepega športa," je zaključil Krušič.