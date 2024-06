Pogled, ki je bil namenjen? Foto: Guliverimage

Novak Đoković je v noči na nedeljo igral maratonski dvoboj, potem ko je po petih nizih premagal Italijana Lorenza Musettija – 7:5, 6:7 (6-8) , 2:6, 6:3, 6:0. Dvoboj se je končal šele ob tretji uri zjutraj, kar je rekord Roland Garrosa.

jelena djokovic ❤️ now THATS a wag 🤝🏻 pic.twitter.com/8o4L17E1SE — Dee (@tifosasainz) June 2, 2024

Med napetim dvobojem ga je Jelena Đoković bodrila in vpila: "Gremo, zmoreš!" Novak Đoković se ji je nasmehnil. Kot da bi oba vedela, za kaj gre. Od takrat je Srb tudi dvignil raven svoje igre, na njegovo stran so prišli tudi gledalci na tribunah. "Jelena je moja nova-stara psihologinja. Imela sva kratko izmenjavo," je v šali za srbske medije razkril eden najboljših teniških igralcev vseh časov. Po koncu dvoboja pa smo lahko videli, kako burno je Jelena proslavila zmago Beograjčana.

Dvoboj je bil na trenutke zelo naporen, saj sta igralca imela dolge izmenjave. Foto: Guliverimage

Poleg epskega dvoboja v oči bode zaključek dvoboja, saj sta si igralca segla v roke šele ob treh zjutraj, kar se je zgodilo prvič na OP Francije. Dvoboj se je začel šele nekaj pred 23. uro zvečer.

"Vedel sem, da me boste to vprašali. Imam svoje mnenje o tem. Seveda, nekatere stvari bi lahko zapeljali malo drugače. Ne bi preveč o tem govoril, lahko govorimo tudi o lepših stvareh. Bil je neverjeten dvoboj. Dobro je zmagati ob treh zjutraj, ampak na koncu turnirja, ne v tretjem krogu. Moral bom vklopiti svoje mlade gene, da se bom lahko regeneriral," je v jutranjih urah razlagal 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

V četrtem nizu ga je dvignilo občinstvo. Foto: Guliverimage

Od tistega trenutka je postal drug igralec

V četrtem nizu je Đoković priznal, da ga je poneslo tudi občinstvo, ko so pri izidu 2:2 začeli vzklikati njegovo ime. Pred tem so bili namreč bolj na strani Italijana.

"Bil sem v velikih težavah. Lorenzo je pritiskal name in v nekem trenutku nisem vedel, kaj naj naredim. Vse je vračal, uspevali so mu winnerji z obeh strani, odlično je serviral. Zagotovo me je občinstvo dvignilo v četrtem nizu pri 2:2, ko so začeli vzklikati moje ime. Od tistega trenutka sem postal drug igralec, dobil sem novo energijo. Ne vem, kaj se je spremenilo, do takrat so navijali zanj, ampak super," je še povedal Đoković, ki bo v osmini finala igral proti Argentincu Franciscu Cerundolu.

