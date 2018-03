Tik pred odhodom na igrišče se je skoraj zjokala

Po natanko 404 dnevih se je ena najboljših teniških igralk vrnila na teniška igrišča. V tem času se je Američanki veliko zgodilo. Rodila je svojega prvega otroka in se tudi poročila. Serena je v petek zjutraj na turnirju v Indian Wellsu prvič po dolgem času odigrala dvoboj in tudi zmagala.

To še ni prava Serena Williams

Seveda Serena ni bila tako superiorna kot v svojih najboljših časih, vseeno pa je bilo dovolj, da je po dveh nizih premagala Kazahstanko Zarino Diyas (7:5, 6:3). "Nisem še v najboljši formi, vendar to ni pomembno. Prišla sem na igrišče in poskusila igrati čim bolje," je takoj po dvoboju povedala 36-letna teniška zvezdnica, ki se je tik pred dvobojem na igrišču skoraj zjokala.

Has it seriously been 14 months?!@SerenaWilliams is showing no signs of rust! #BNPPO18 pic.twitter.com/trFhN8ycbU — WTA (@WTA) March 9, 2018

Foto: Guliver/Getty Images

''Pisala sem Alexisu (njen mož, op. p.), ali je normalno, da želim jokati, saj jo res pogrešam (hčerko op. p.). Da sem igrala zvečer, je bilo zame veliko lažje. Vem, da gre v tem času v posteljo in da bo spala. Tako vem, da se v tem času ne bi mogla igrati z njo in da nič ne zamujam."

Čeprav njena igra še ni bila na najvišji ravni, je vseeno dokazala, da zna še vedno močno udarjati žogico in zadevati ase. Prav tako je dokazala, da je tudi fizično zelo dobro pripravljena.

V življenju več kot le tenis

Znano je, da je imela Serena pri porodu nemalo težav in ta izkušnja jo je še okrepila ter danes na tenis gleda povsem drugače kot pred rojstvom otroka. "Ničesar nimam za izgubiti, lahko le pridobim. Tako bi lahko igrala že več let. Danes na igrišču resnično uživam in vse skupaj je zame zabava. Včasih pomislim na trenutke, ko sem bila v bolnišnici in se nisem zavedala, kako resno je vse skupaj. Danes se, če izgubim ali zmagam, zavedam, da je v življenju veliko več kot samo tenis."

Bila je že dva meseca noseča

Od njenega zadnjega dvoboja se je veliko spremenilo. Serene Williams trenutno na lestvici WTA ne najdemo, potem ko ni igrala več kot leto dni. Svoj zadnji dvoboj je igrala 28. januarja leta 2017, ko je v finalu OP Avstralije premagala svojo starejšo sestro Venus Williams in tako osvojila svoj 23. naslov za grand slam. Ko je zmagala tisti turnir, je bila Serena noseča že dva meseca. Septembra je rodila hčerko Alexis Olympio, novembra pa se je poročila s svojim izbrancem Alexisom Ohanianom.

Foto: Guliver/Getty Images

"Bilo je neverjetno"

Serena se je na turnejo vrnila že prejšnji mesec, ko je je igrala v pokalu Fed in zastopala ZDA. Tam je igrala samo v igri dvojic. Igrala je namreč v paru z Venus Williams in izgubila, vendar dvoboj ni odločal o ničemer. Ljubitelji tenisa so jo v Indian Wellsu lepo sprejeli. "Hvala, ker ste me prišli podpret. Bilo je neverjetno. Veste, minilo je že več kot leto dni in pozneje sem dobila še hčerko. Zdaj moram iti k njej," je po zmagi še povedala Williamsova.