Thiem odpovedal OP ZDA in celotno sezono

"Zelo sem razočaran, da ne bom mogel braniti naslova v New Yorku, a še vedno nisem okreval po poškodbi zapestja, ki sem jo staknil junija na turnirju na Mallorci," je na Twitter zapisal 27-letnik, ki trenutno zaseda šesto mesto na lestvici ATP.

Lani je Thiem za svoj prvi grand slam v finalu po petih nizih premagal Nemca Alexandra Zvereva.

Kot je pojasnil Thiem, ki od poškodbe ni igral, zato je izpustil tudi olimpijske igre, se je že vrnil na treninge, a očitno prezgodaj. "Okrevanje je potekalo odlično, potem pa sem pretekli teden medtem ko sem udaril žogico na treningu, znova začutil bolečino. Takoj sem obiskal zdravnike. Testi so pokazali, da zapestje potrebuje več časa, zato smo se odločili, da mu damo čas za okrevanje. To je bila težka odločitev, a vem, da je to tisto, kar moram narediti. Pred mano je še dolga kariera, zato je pomembno, da ne tvegam," je dejal Thiem.

Zadnji grand slam sezone bo v New Yorku potekal med 30. avgustom in 12. septembrom.