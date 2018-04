Rola izgubil finale Paname

Teniški globus, 8. april

Slovenski teniški igralec Blaž Rola je v finalu turnirja serije challenger v Panami izgubil proti izkušenemu Argentincu Carlosu Berlocqu. V finalu Monterreyja pa bosta igrali Madžarka Timea Babos in Španka Garbine Muguruza.

Sedemindvajsetletni Slovenec Blaž Rola, ki na lestvici ATP zaseda 193. mesto, je že prejšnji konec tedna igral v finalu turnirja challenger, na Kitajskem pa je prav tako izgubil v finalu.

Berlocq je v Panami igral kot četrti nosilec, trenutno je 131. igralec sveta, pred leti pa je bil najvišje na 37. mestu.

V finalu teniškega turnirja WTA v Monterreyju bosta igrali Timea Babos in Garbine Muguruza. Četrtka nosilka Babosova je v prvem polfinalu z 1:6, 6:2 in 6:2 premagala Američanko Sachio Vickery, prvopostavljena Muguruza pa v drugem s 6:0 in 7:5 Romunko Ano Bogdan.

Panama, ATP (50.000 USD): Finale:

Carlos Berlocq (Arg) : Blaž Rola (Slo) 6:2, 6:0