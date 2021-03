Kvitova za krono Dohe odpihnila Muguruzo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Češka teniška igralka Petra Kvitova je prepričljivo dobila finalni dvoboj ženskega turnirja WTA v Dohi. V sklepnem obračunu je po uri igre gladko s 6:2 in 6:1 ugnala Španko Garbine Muguruza. Za Kvitovo je to že 28. turnirska zmaga v karieri, a šele prva po slavju v Stuttgartu leta 2019.

Lani je Kvitova prav tako igrala finale v Dohi, a je morala takrat priznati premoč Belorusinji Arini Sabalenka.

V finalu Lyona Golubićeva in Tausonova

Švicarka Viktorija Golubić in Danka Clara Tauson sta finalistki teniškega WTA v Lyonu. V polfinalu je Švicarka po hudem boju s 4:6, 6:0 in 7:6 (4) ugnala drugo nosilko Francozinjo Fiono Ferro, Tausonova pa sedmopostavljeno Španko Paulo Badosa s 7:5 in 6:1.

Za 18-letno Danko bo nedeljski nastop prvi v karieri. Kar deset let starejša Golubićeva pa bo v finalu igrala tretjič. Leta 2016 je dobila turnir v Gstaadu, izgubila pa tistega v Linzu.

Doha, WTA 500 (469.800 evrov), finale: Petra Kvitova (Češ/4) - Garbine Muguruza (Špa) 6:2, 6:1.