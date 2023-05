Alcaraz in Struff za naslov v Madridu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španec Carlos Alcaraz in Nemec Jan-Lennard Struff sta finalista teniškega turnirja ATP v Madridu z nagradnim skladom 7,7 milijona evrov. Alcaraz, ki je prvi nosilec, je v polfinalu ugnal Hrvata Borno Ćorića s 6:4 in 6:3, Struff pa je bil s 4:6, 6:3 in 6:4 boljši od Rusa Aslana Karaceva. Finale bosta igrala v nedeljo.