Do teniških lovorik še Britanka, Kitajka in Argentinec

Britanska teniška igrlka Katie Boulter je osvojila WTA turnir v San Diegu in dosegla največji uspeh v karieri, Argentinec Sebastian Baez je bil najboljši v Santiagu, Kitajka Yuan Yue pa se je veselila turnirske zmage v Austinu.,

Katie Boulter je v San Diegu osvojila največji teniški naslov v karieri doslej. Nepostavljena Britanka je na turnirju WTA 500 z nagradnim skladom 850.183 evrov v finalu s 5:7, 6:2 in 6:2 premagala šesto nosilko, Ukrajinko Marto Kostjuk. Sedemindvajsetletna britanska številka 1, ki je edini naslov pred tem osvojila junija na travnati podlagi v Nottinghamu, bo prvič v karieri članica elitne svetovne trideseterice.

Boulter je unovčila sedem od svojih 11 priložnosti za brejk in rešila sedem od 11, današnja zmaga pa jo bo popeljala na 27. mesto svetovne lestvice.

"Res si nisem mislila, da bom zdaj tukaj stala s tem velikim pokalom, res ne," je po slavju dejala Boulter, za katero je ob igrišču navijal tudi njen avstralski fant Alex de Minaur. Ta je priletel v San Diego po sobotni zmagi na turnirju v Acapulcu.

Argentinec se je z zmago povzpel med 20 najboljših

Sebastian Baez je po Riu (na sliki) osvojil še turnir v Čilu. Foto: Reuters Argentinski teniški igralec Sebastian Baez je zmagal na turnirju ATP 250 v Santiagu v Čilu z nagradnim skladom 684.773 evrov. Drugi nosilec je v finalu je premagal Čilenca Alejandra Tabila s 3:6, 6:0 in 6:4. To je za Baeza še drugi zaporedni naslov na najvišji ravni po zmagi v Rio de Janeiru.

Triindvajsetletni Baez je osvojil šesti naslov v karieri na turnirjih ATP, danes pa dosegel tudi najboljšo uvrstitev v karieri na svetovni lestvici doslej - 19. mesto. To velja tudi za Tabila, ki se je z 51. povzpel na 39. mesto na svetu.

Prvenec Kitajke v Teksasu

Yuan Yue je prišla do prve turnirske zmage. Foto: Guliverimage Kitajska teniška igralka Yuan Yue, 68. igralka na svetovni lestvici, je zmagovalka turnirja WTA 250 v ameriškem Austinu z nagradnim skladom 246.340 evrov. Petindvajsetletnica je v finalu s 6:4 in 7:6 (4) premagala 22-letno rojakinjo Wang Xiyu, 64. igralko sveta. To je bil za Yuan prvi naslov v karieri.

Yuan je za zmago potrebovala sedem zaključnih žogic za zmago, tri neizkoriščene v deveti igri in še štiri v podaljšani igri drugega niza, v katerem je vodila s 6:1. Za 25-letno Yuan je to prvi naslov WTA v karieri, osvojila pa ga je v svojem drugem finalu. Prvič je igrala lani v Seulu.

Yuan Yue bo na današnji svetovni lestvici obenem prvič v karieri med 50 najboljšimi teniškimi igralkami na svetu, saj je skočila na 49. mesto. Wang Xiyu bo uvrščena tri mesta nižje od nje, na 52. mestu.