De Minaur ubranil zmago v Acapulcu

Tretjepostavljeni De Minaur je v finalu po uri in 57 minutah igre s 6:4 in 6:4 ugnal šestega nosilca Norvežana Casperja Ruuda. Za Avstralca je bila to osma turnirska zmaga v seriji ATP, v finalu pa je nastopil 16.

* Santiago, ATP (684.773 evrov):

- polfinale:

Alejandro Tabilo (Čil/4) - Corentin Moutet (Fra) 4:6, 6:4, 7:5

Sebastian Baez (Arg/2) - Pedro Martinez (Špa) 6:4, 6:2; * San Diego, WTA (850.183 evrov):

- polfinale:

Marta Kostjuk (Ukr/6) - Jessica Pegula (ZDA/1) 7:6 (4), 6:1;

Katie Boulter (VBr) - Emma Navarro (ZDA/3) 6:3, 6:1; * Austin, WTA (246.340 evrov):

- polfinale:

Wang Xiyu (Kit/6) - Anhelina Kalinina (Ukr/1) 6:3, 7:6 (4);

Yuan Yue (Kit/8) - Anna Karolina Schmiedlova (Slk) 6:0, 6:3; * Acapulco, ATP ((2.032.980 evrov):

- finale:

Alex De Minaur (Avs/3) - Casper Ruud (Nor/6) 6:4, 6:4.

