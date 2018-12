Williamsova zmagala, a reprezentanca ZDA izgubila

Sedemintridesetletna Serena Williams je s precej težavami premagala 23-letno Grkinjo Mario Sakkari s 7:6 (3) in 6:2, nato je mladi grški zvezdnik Nikolas Tsitsipas izenačil dvoboj na 1:1, potem ko je v treh nizih (6:3, 6:7, 6:3) premagal 91. igralca na svetu Francesa Tiafoeja, v hitropoteznem tretjem nizu pa je grška dvojica zmagala s 4:1, 1:4 in 4:2.

Na Hopmanovem pokalu se tretji niz igra po takoimenovanem pravilu Fast4, ki omogoča hitrejši in časovno bolj predvidljiv zaključek dvoboja. Osnovna pravila so: igra se do štiri, pri 3:3 je podaljšana igra do 5 brez prednosti, v nobenem primeru se ne igra na razliko in ni pravila net.

Zmagovalka triindvajsetih grand slamov je priznala, da se je morala krepko potruditi za zmago, saj ji je Grkinja takoj odvzela začetni udarec. "Maria je igrala neverjetni tenis. Je mlada in nadarjena igralka, jaz pa sem naredila ogromno napak. Morala sem si nekajkrat reči: V redu je Serena, to je tvoj prvi dvoboj letos," je povedala Williamsova.

Na silvestrovo je bil to edini dvoboj v Perthu, kjer z nestrpnostjo pričakujejo 1. januar, ko se bosta prvič v karieri pomerila verjetno najboljša teniška igralca vseh časov. Na eni strani Serena Williams in na drugi zmagovalec dvajsetih grand slamov Roger Federer.

Brisbane, ATP (590.000 USD): 1. krog:

Miloš Raonić (Kan/5) - Aljaž Bedene (Slo) 6:0, 6:3;

Grigor Dimitrov (Bol/6) - Yoshihito Nishioka (Jap) 6:3, 6:4;

Miomir Kecmanović (Srb) - Leonardo Mayer (Arg) 6:3, 6:1;

Yasutaka Uchiyama (Jap) - Ugo Humbert (Fra) 6:4, 7:6 (6):

John Millman (Avs) - Tennys Sandgren (ZDA) 7:6 (6), 6:7 (6), 6:0. Pune, ATP (590.000 USD): 1. krog:

Steve Darcis (Bel) - Roberto Carballes (Špa/6) 6:3, 6:4. Shenzhen, WTA (750.000 USD): 1. krog:

Ekaterina Aleksandrova (Rus) - Dalila Jakupovič (Slo) 6:3, 6:4;

Xinyu Wang (Kit) - Fangying Xun (Kit) 7:6 (3), 6:4;

Ons Jabeur (Tun) - Shuai Zhang (Kit/7) 6:2, 6:3;

Alison Riske (ZDA) - Qiang Wang (Kit/3) 6:3, 6:3;

Veronika Kudermetova (Rus) - Irina Begu (Rom) 3:6, 6:1, 7:6 (5);

Ivana Jorović (Srb) - Caroline Garcia (Fra/2) 6:4, 6:2;

Arina Sabalenka (Blr/1) - Tatjana Maria (Nem) 3:6, 6:3, 6:1;

Marija Šarapova (Rus/5) - Timea Bacsinszky (Švi) 6:2, 7:6 (3); Auckland, WTA (250.000 USD): 1. krog:

Viktoria Kuzmova (Slk) - Tamara Zidanšek (Slo) 6:2, 7:6 (3);

Lauren Davis (ZDA) - Lara Arruabarrena (Špa) 6:2, 6:2;

Monica Puig (Prt) - Bethanie Mattek-Sands (ZDA) 6:3, 6:2;

Sara Sorribes (Špa) - Stefanie Vögele (Švi) 7:5, 6:3:

Eugenie Bouchard (Kan) - Madison Brengle (ZDA) 6:3, 6:3. Brisbane, WTA (milijon USD): 1. krog:

Donna Vekić (Hrv) - Magdalena Rybarikova (Slk) 6:1, 6:2;

Karolina Pliškova (Češ/5) - Julija Putinceva (Kaz) 4:6, 6:3, 6:4;

Kimberly Birrell (Avs) - Darja Kasatkina (Rus/7) 5:7, 6:4, 7:6 (3);

Lesia Curenko (Ukr) - Mihaela Buzarnescu (Rom) 6:0, 6:2;

Destanee Aiava (Avs) - Kristina Mladenovic (Fra) 6:3, 7:6 (2);

Kiki Bertens (Niz/6) - Elise Mertens (Bel) 6:2, 6:7 (6), 6:4;

Anett Kontaveit (Est) - Carla Suarez (Špa) 6:0, 6:3;

Harriet Dart (VBr) - Priscilla Hon (Avs) 1:6, 6:3, 6:4; Perth, Hopmanov pokal 3. dan, skupina B:

Grčija : ZDA 2:1

Stefanos Tsitsipas (Grč - Frances Tiafoe (ZDA) 6:3, 6:7 (3), 6:3;

Serena Williams (ZDA) - Maria Sakkari (Grč) 7:6 (3), 6:2;

Sakkari/Tsitsipas - Williams/Tiafoe 4:1, 1:4, 4:2.

Preberite še: