Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Četrtek, 30. 4. 2026, 18.11

1 ura, 33 minut

Teniški globus, 30. april

Blockx v polfinalu Madrida, Draper bo izpustil Roland Garros

Jack Draper | Jack Draper bo izpustil spektakel v Parizu. | Foto Reuters

Foto: Reuters

Belgijski teniški igralec Alexander Blockx je v četrtfinalu velikega turnirja v Madridu v dveh nizih izločil Norvežana Casperja Ruuda. Med dekleti se je v polfinale po zmagi nad Američanko Hailey Baptiste prebila Rusinja Mira Andrejeva. Britanec Jackm Draper je odpovedal nastop na letošnjem Roland Garrosu.

Arina Sabalenka
Sportal Veliko presenečenje v Madridu

Britanski teniški igralec Jack Draper bo zaradi poškodbe kolena izpustil drugi grand slam sezone Roland Garros. Draper ob tem upa, da se bo lahko na teniška igrišča vrnil junija, ko ga čaka turnir v Wimbledonu, a bo do tedaj zagotovo izpadel iz najboljših 100 na lestvici ATP, poroča britanski BBC.

Trenutno 28. igralec sveta je svojo odločitev obelodanil na družbenem omrežju Instagram. "Moje koleno je na 'popravilu.' Začel sem z udarjanjem žogic, a mi je bilo odsvetovano, da nastopim v Parizu."

Britanec v zadnjem času resnično ni imel sreče s svojim zdravjem, saj je imel lani težave s poškodbo roke. V svoji karieri se je ubadal tudi s poškodbami ramena, roke in kolka.

Težave s kolenom so se mu začele pojavljati konec marca, preden se je umaknil z mastersa v Monte Carlu, nato pa je bil primoran zapustiti še turnir v Barceloni. Zaradi zdravstvenih težav bo moral izpustiti tudi turnir v Madridu, kar ga bo pahnilo na 50. mesto na lestvici ATP.

To je posledica dejstva, da bi kot lanski finalist moral braniti 650 osvojenih točk, kar mu je preprečila poškodba. Točk si ne bo mogel povrniti niti na mastersu v Rimu že omenjenem Rolandu Garrosu.

Predvidevanja zaenkrat kažejo, da bi se lahko 24-letni Britanec na igrišča vrnil 8. junija v Stuttgartu, kjer bo turnir prav tako potekal na travi in bo zadnji pred Wimbledonom.

Madrid, ATP masters (8,23 milijona evrov):

Četrtfinale:
Alexander Blockx (Bel) - Casper Ruud (Nor/12) 6:4, 6:4;

Madrid, WTA 1000 (8,23 milijona evrov):

Četrtfinale:
Mira Andrejeva (Rus/9) - Hailey Baptiste (ZDA/30) 6:4, 7:6 (8).

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
