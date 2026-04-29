Življenje je pot, zdravje je cilj. Izberi pravo pot. In to še danes.

Hiter porast kroničnih nenalezljivih bolezni predstavlja eno največjih globalnih groženj zdravju našega časa. Združeni narodi so si v okviru ciljev trajnostnega razvoja zadali ambiciozen cilj – do leta 2030 zmanjšati število prezgodnjih smrti zaradi kroničnih nenalezljivih bolezni za tretjino.¹

Če želimo ta cilj doseči, je nujno pravočasno ukrepanje. To pomeni odpravljanje dejavnikov tveganja, več vlaganja v ozaveščanje ter zagotavljanje dostopnih in učinkovitih rešitev za vse, še posebej za najbolj ogrožene skupine.

Kampanja, ki spodbuja k ukrepanju

Tudi letos poteka kampanja Življenje je pot, zdravje je cilj, ki opozarja na pomen preventive in zgodnjega ukrepanja pri kroničnih nenalezljivih boleznih. Predvsem pa vodi posameznike, da izberejo pravo pot do svojega zdravja še danes.

Poleg kronične ledvične bolezni, sladkorne bolezni tipa 2 in srčnega popuščanja letos posebno pozornost namenjamo tudi hipertenziji (visokemu krvnemu tlaku) – tihi, pogosto neopaženi bolezni, ki pa pomembno povečuje tveganje za resne zaplete, kot so srčni infarkt, možganska kap in okvare ledvic.2

Kampanja prikazuje, kako lahko pravočasno ukrepanje pomembno izboljša kakovost življenja, ter hkrati opozarja, do kakšnih posledic lahko pride, če znakov ne prepoznamo pravočasno.

Kronične nenalezljive bolezni, med katere sodijo tudi hipertenzija, sladkorna bolezen tipa 2, srčno popuščanje in kronična ledvična bolezen, so danes vodilni vzrok smrti na svetu. Foto: Shutterstock

Hipertenzija kot vodilni dejavnik tveganja za kronične nenalezljive bolezni

Hipertenzija (visok krvni tlak) je ena najpogostejših bolezni našega časa in ena najbolj podcenjenih. Večina ljudi, ki jo ima, tega sploh ne ve. Ne boli, nima simptomov, ne daje znakov. Pa vendar tiho in vztrajno povzroča škodo v žilah, srcu, ledvicah in možganih. Ravno zato jo imenujemo tihi ubijalec.2

Podatki so zgovorni: po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije se je število odraslih s hipertenzijo s 650 milijonov v letu 1990 povečalo na 1,4 milijarde v letu 2024. Je najpomembnejši dejavnik tveganja za prezgodnjo smrt na svetu - pred kajenjem, visokim krvnim sladkorjem in drugimi dejavniki.2

Kaj se zgodi, če krvnega tlaka ne uredimo? Povišan krvni tlak postopoma obremenjuje žile in organe. Sčasoma poveča tveganje za srčni infarkt, možgansko kap, srčno popuščanje in kronično ledvično bolezen. Ni naključje, da je neurejen krvni tlak skupni dejavnik tveganja za vse najpogostejše kronične nenalezljive bolezni.2 In kljub temu ga ima pod nadzorom le vsaka peta oseba na svetu.3

Dobra novica je, da je visok krvni tlak mogoče odkriti z enostavno meritvijo in ob pravočasnem ukrepanju učinkovito obvladovati. Če bi 50 odstotkov oseb s hipertenzijo imelo krvni tlak pod nadzorom, bi do leta 2050 preprečili 76 milijonov smrti.3

Prav zato letos v okviru kampanje Življenje je pot, zdravje je cilj posebno pozornost namenjamo hipertenziji. Preverite si krvni tlak. Spregovorite z zdravnikom. Ker pravočasno ukrepanje resnično reši življenja.

Zdravje kot skupna odgovornost

Zdravljenje kroničnih nenalezljivih bolezni ni le naloga zdravstvenega sistema, je širša družbena odgovornost. S pravočasnim odkrivanjem, preventivnim ravnanjem in ustreznim zdravljenjem lahko pomembno zmanjšamo breme bolezni ter izboljšamo izide za posameznike in skupnost.

Kronične nenalezljive bolezni, med katere sodijo tudi hipertenzija, sladkorna bolezen tipa 2, srčno popuščanje in kronična ledvična bolezen, so danes vodilni vzrok smrti na svetu. Letno povzročijo približno 41 milijonov smrti, kar predstavlja kar 74 odstotkov vseh smrti.4

Preventiva kot ključ do spremembe

Velik delež kroničnih nenalezljivih bolezni je mogoče preprečiti. V družbi AstraZeneca tako upamo, da bomo z izobraževanjem in opolnomočenjem posameznikov odigrali ključno vlogo pri preprečevanju kroničnih nenalezljivih bolezni, ustvarili bolj zdravo družbo in zmanjšali breme za zdravstvene sisteme. Z omogočanjem stroškovno učinkovitih rešitev in preoblikovanjem pristopa k zgodnjemu izobraževanju obstaja priložnost, da se obrne uničujoč vpliv kroničnih nenalezljivih bolezni in ukrepanje ZDAJ postane ključnega pomena.

Foto: AstraZeneca

Izvršni direktor družbe AstraZeneca Pascal Soriot je nedavno nazaj dejal, da je Evropa povečala svoje obrambne izdatke, zdaj pa mora v spreminjajoči se svetovni ureditvi zaščititi svojo zdravstveno suverenost:

"Evropa mora več vlagati v tisto, kar je zanjo resnično pomembno. Do sedaj je slednja povečala naložbe v obrambo, zdaj pa mora zaščititi svojo zdravstveno suverenost. Evropa za inovativna zdravila namenja bistveno manjši delež BDP kot ZDA, zato zaostaja pri privabljanju naložb v raziskave in razvoj ter proizvodnjo, zaradi česar je ogrožena njena sposobnost varovanja zdravja lastnega prebivalstva."5

Zdravje kot naložba v prihodnost

Zdravje ne sme biti razumljeno kot strošek, temveč kot strateška naložba v družbo. Le z dolgoročnim pristopom, ki vključuje preventivo, zgodnje odkrivanje in pravočasno ukrepanje, lahko resnično zmanjšamo breme kroničnih nenalezljivih bolezni in izboljšamo kakovost življenja.

V družbi AstraZeneca verjamemo, da lahko z izobraževanjem, partnerstvi in inovacijami pomembno prispevamo k bolj zdravi prihodnosti - za bolnike, za sistem in za družbo kot celoto.

Ukrepanje danes pomeni boljše življenje jutri.

Foto: AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) je globalna biofarmacevtska družba, ki se osredotoča na odkrivanje, razvoj in trženje zdravil na recept na področju onkologije, redkih bolezni in biofarmacevtskih izdelkov, vključno s kardiovaskularnimi, ledvičnimi in metabolnimi ter respiratornimi in imunološkimi izdelki.

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) je globalna biofarmacevtska družba, ki se osredotoča na odkrivanje, razvoj in trženje zdravil na recept na področju onkologije, redkih bolezni in biofarmacevtskih izdelkov, vključno s kardiovaskularnimi, ledvičnimi in metabolnimi ter respiratornimi in imunološkimi izdelki.

Družba AstraZeneca s sedežem v Cambridgeu v Združenem kraljestvu posluje v več kot sto državah, njena inovativna zdravila pa uporablja na milijone bolnikov po vsem svetu. Obiščite spletno stran astrazeneca.com in sledite družbi na Twitterju @AstraZeneca.

Reference