Avtor:
STA

Četrtek,
30. 4. 2026,
20.55

Mehdi Taj nogometna reprezentanca Irana Gianni Infantino SP 2026 v nogometu

Predsednik Fife o udeležbi Irana na SP 2026

Infantino še enkrat več potrdil igranje Irana na SP 2026

Gianni Infantino | Predsednik Fife Gianni Infantino zagotavlja, da bo Iran nastopil na SP 2026. | Foto Reuters

Predsednik Fife Gianni Infantino zagotavlja, da bo Iran nastopil na SP 2026.

Foto: Reuters

Predsednik Mednarodne nogometne zveze Fife Gianni Infantino je ob odprtju kongresa krovne nogometne zveze v Vancouvru še enkrat potrdil, da bo Iran igral na letošnjem svetovnem prvenstvu, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Michael Owen Komentator
Sportal Legendarni Anglež omilil kritike na račun Benjamina Šeška

Udeležba Irana na SP, ki ga bodo med 11. junijem in 19. julijem gostile ZDA, Mehika in Kanada, je bila negotova, odkar se je februarja na Bližnjem vzhodu začela vojna po napadih ZDA in Izraela.

Infantino je večkrat poudaril, da bo Iran igral na SP, to pa ponovil tudi danes pred delegati v Vancouvru. "Naj kar takoj povem in potrdim, da bo Iran seveda igral na SP 2026. In seveda bo igral v ZDA," je dejal Infantino.

Iranski predstavniki so se sicer ogrevali za idejo, da bi tekme njihove reprezentance preselili iz ZDA v Mehiko. Iran bo po prvotnem načrtu igral vse tri svoje tekme v skupini G v ZDA, in sicer proti Novi Zelandiji in Belgiji v Los Angelesu ter proti Egiptu v Seattlu.  Svojo bazo naj bi imel v Tucsonu v Arizoni.

Mehdi Taj je nekdanji pripadnik teheranske islamske revolucionarne garde (IRGC). | Foto: Guliverimage

Kljub potrditvam pa je nekaj napetosti vzbudilo dejstvo, da Irana kot edinega od 211 članic Fife ni na kongresu. Pred dnevi so predstavnike iranske nogometne zveze (FFIRI) na poti proti Vancouvru ustavili v Torontu, nakar so zapustili Kanado.

Iranski mediji so poročali, da so kanadski imigracijski uradniki "žalili" predsednika FFIRI Mehdija Taja, ki je nekdanji pripadnik teheranske islamske revolucionarne garde (IRGC), in dva njegova kolega.

Kanada od leta 2024 IRGC smatra kot teroristično organizacijo, zato je, kot je navedla kanadska imigracijska agencija, zavrnila vstop iranski delegaciji.

