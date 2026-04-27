"Ni moja krivda. Nisem se zgrudil namerno," je po enem najbolj dramatičnih teniških dvobojev razlagal francoski teniški igralec Terence Atmane. Ta se je zvijal in kričal od bolečin, a je na koncu le uspel zmagati. Na drugi strani pa smo lahko videli slabo voljo Uga Humberta in njegovega trenerja.

Na teniškem turnirju serije masters v Madridu smo v soboto gledali po mnenju mnogih enega najbolj dramatičnih dvobojev v letošnji sezoni. O njem se bo zagotovo še dolgo govorilo. Na koncu je Terence Atmane po dveh napetih nizih premagal Uga Humberta s 7:6(3), 7:6(5), a pred tem se je dogajalo marsikaj.

Ko je Atmane v drugem nizu pri 5:4 serviral za zmago, se je začela drama na igrišču. Grabiti so ga začeli krči, tako da je komaj hodil, se zvijal in tudi kričal od bolečin. V enem trenutku je bilo že tako hudo, da je dobesedno obležal na igrišču. Njegov nasprotnik Humbert je to izkoristil, se vrnil v igro in izsilil podaljšano igro. Tam je vodil že s 5:2 in kazalo je, da bo prišel do izenačenja v nizih. A Atmane se je uspel čudežno pobrati in dobil dvoboj. Zelo napeto je bilo tudi po tekmi, ko naj bi se v zaodrju sporekla Humbertov trener Jeremy Chardy in Atmane.

Pravila so jasna

Humbert in Chardy sta namreč menila, da sodnik ni upošteval pravil, saj so ATP pravila jasna. Med točkami ima igralec na voljo 25 sekund, če ta čas prekorači, dobi opozorilo, nato kazen. A to se v Madridu ni zgodilo. Zdelo se je, da to pravilo ne obstaja.

Ob tem velja povedati, da po pravilih ATP igralec zaradi krčev ne more zaprositi za zdravniško pomoč, ampak lahko za pomoč zaprosi le, ko imata oba igralca ob menjavi strani odmor. To pomeni, da je imel Atmane dve možnosti – igranje ali predaja.

Kaj bi lahko naredil sodnik?

Vprašanje za sodnika

Atmane po dvoboju ni iskal izgovorov, a odgovornosti tudi ni prevzel nase. Jasno je povedal, da je vse v rokah sodnikov. "Sodnika morate vprašati, zakaj mi ni dal kazni. Zakaj tudi nadzornik ni ničesar naredil? Ni moja krivda. Nisem se zgrudil namerno," je Terence Atmane povedal za L'Equipe.

Po dvoboju je dejal, da se je poskušal boriti, zadihati med točkami, da bi se lahko čim bolj opomogel. Ob tem pa je poudaril, da je bil vseskozi znotraj časovne omejitve. "Hitro je šlo, a sem bil znotraj časovne omejitve, vedno sem bil pripravljen servirati ali vrniti servis. Šel sem skozi pekel, da sem zmagal. Samo poskušal sem preživeti. Včasih sem imel občutek, kot da imam povsod krče, včasih pa sem se počutil bolje. Težko je najti ravnovesje, ampak dal sem vse od sebe in enako bi naredil, če bi bil tretji niz."

Razdeljeni tudi igralci

Tudi gledalci na tribunah so bili razdeljeni. Eni so ga podpirali, drugi so mu žvižgali. A 24-letnik se zaveda, da je to del športa, in te stvari tudi tako sprejema. Prav tako pa ne želi prilivati olja na ogenj in razume tudi, da je bil njegov nasprotnik slabe volje. "Lahko se samo opravičim, ker to ni tisto, kar sem si želel. Želel sem le odigrati svojo tekmo. Žalostno je, da se je tekma tako končala, ampak tako pač je."

Atmane v ponedeljek v tretjem krogu igra proti Aleksandru Zverevu. Bodo njegove noge tokrat zdržale?

Preberite še: