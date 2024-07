Nishioka osvojil Atlanto

Yoshihito Nishioka je zmagovalec teniškega turnirja ATP v Atlanti z nagradnim skladom 694.222 evrov. Japonec je v finalu po treh nizih, s 4:6, 7:6 (2) in 6:2 premagal Avstralca Jordana Thompsona in po Shenzhenu (2018) in Seulu (2022) slavil tretjo turnirsko zmago v karieri.