Jubilej Nadala, Bedeneta prehitela tema, mladi Grk podira mejnike

Teniški globus, 28. april

V finalu 2,7 milijona evrov vrednega turnirja v Barceloni se bosta pomerila "kralj peska" in številka ena svetovnega tenisa, Španec Rafael Nadal, ter mladi Grk Stefanos Tsitsipas. Najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene bo moral počakati na uvrstitev v finale turnirja ATP v Budimpešti. Polfinale z Avstralcem Johnom Millmanom je bil pri rezultatu 1:1 v nizih prekinjen zaradi teme in se bo nadaljeval v nedeljo dopoldan.

Devetnajstletni Stefanos Tsitsipas, ki je lani igral na turnirju challenger v Portorožu, je v polfinalu premagal domačina Pabla Carrena Busto s 7:5 in 6:4. Z zmago se je vpisal v grško teniško zgodovino. Pred njim je v finalu turnirjev ATP leta 1973 igral Nicholas Kalogeropoulos, Tsitsipas pa bo v ponedeljek prvi Grk, ki bo uvrščen med prvih 50 tenisačev na svetu.

Stefanos Tsitsipas je lani igral na turnirju v Portorožu, letos pa meša štrene najboljšim na svetu. Foto: Vid Ponikvar

Nadal, ki je na pesku neporažen že 44 nizov, bo v finalu naskakoval enajsti naslov v Barceloni, in 77. v karieri. Čeprav se ga že dolgo drži naziv "kralj peska", pa sta pred njim dva igralca, ki sta na turnirjih ATP dosegla več zmag na pesku. Argentinec Guillermo Vilas se je ustavil pri številki 659, njegov rojak Manuel Orantes pa pri 502. Nadal, ki je v zadnjih desetih letih izgubil le 35 dvobojev na pesku, ima na dosegu Avstrijca Thomasa Musterja (422).

Slovensko-avstralski polfinale prekinjen pri 1:1

Aljaž Bedene bo dejaven že v nedeljo dopoldan. Foto: Reuters Aljaž Bedene bi se z uvrstitvijo v finale zelo približal prvemu naslova na turnirjih ATP. Do sedaj je trikrat igral v finalu, a bil vsakič poražen; lani v Budimpešti ga je na zadnji stopnički ustavil Francoz Lucas Pouille, letos je prav tako na pesku izgubil finale v Buenos Airesu proti Avstrijcu Dominicu Thiemu, 2015 na trdi podlagi v Indiji pa je klonil proti Švicarju Stanu Wawrinki.

Bedene je dobil prvi niz s 6:2, v drugem pa je imel pri izidu 6:5 začetni udarec za zmago. Izgubil je servis in podaljšano igro s 4:7, tako da je Millman, 94. igralec na svetu, ostal v igri za finale.

Zmagovalec tega dvoboja se bo v finalu pomeril z Italijanom Marcom Cecchinatom, srečnim poražencem kvalifikacij, ki je bil v prvem polfinalu boljši od rojaka Andreasa Seppija s 5:7, 7:6 in 6:3.

Ameriško-češki finale v Stuttgartu

V finalu teniškega turnirja WTA v Stuttgartu z nagradnim skladom 816.000 dolarjev se bosta pomerili Američanka Coco Vandeweghe in Čehinja Karolina Pliškova. Peta nosilka Pliškova je v polfinalu izločila Estonko Anett Kontaveit s 6:4 in 6:2, Vandeweghejeva je bila boljša od šeste nosilke, Francozinje Caroline Garcia, s 6:4 in 6:2.

Američanka si je priigrala prvi finale na peščeni podlagi ter skupno šestega, doslej je slavila dvakrat. Pliškova ima v svojih vitrinah že devet lovorik.