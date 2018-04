Polona Hercog v finalu Istanbula: Občutek je fenomenalen! #video

Teniški globus, 28. april

Najboljša slovenska teniška igralka Polona Hercog se je uvrstila v finale turnirja WTA v Istanbulu z nagradnim skladom 204.820 evrov. Mariborčanka je v današnjem polfinalu s 6:4 in 6:2 premagala Grkinjo Mario Sakkari, 48. igralko sveta, ki do danes v Turčiji še ni izgubila niza.

Slovenska teniška igralka Polona Hercog, ki na lestvici WTA zaseda 75. mesto, bo v nedeljo igrala v svojem petem finalu, doslej je osvojila dve končni zmagi. V letih 2011 in 2012 je bila najboljša na Švedskem v Bastadu.

Samozavest se dviguje

"Današnjo tekmo sem začela zelo agresivno. Izkoriščala sem vse priložnosti, predvsem na forehandu, ki je moj primarni udarec. Nasprotnico sem stiskala v vseh momentih, mogoče tu in tam kakšna neizkoriščena priložnost. Taktično sem se dobro pripravila in izkoriščala sem vse aspekte svoje igre," je po odmevni zmagi v Turčiji povedala najboljša slovenska teniška igralka.

"Občutek, da sem ponovno v finalu, je fenomenalen. Tudi samozavest se s tem definitivno dviguje. Grem pa korak za korakom, trenutno mi je predvsem pomembno, da igram dober tenis. S svojo igro sem zelo zadovoljna, to mi pa daje še dodaten zagon za naslednje tekme in za preostanek sezone," je zaupala Štajerka, ki bo v finalu igrala proti boljši iz obračuna med Francozinjo Pauline Parmentier in Romunko Irino Begu.

Finale se bo začel ob 17. uri.