Kavčič se je hitro poslovil od Dubaja, Zidanškova do naslova v Curitibi

Teniški globus, 27. februar

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je v Braziliji osvojila nov turnir ITF z nagradnim skladom 25.000 dolarjev. Ta čas tretja najboljša med slovenskimi igralkami je v Curitibi prišla še do 14. naslova v karieri in obenem prvega to sezono, potem ko je kot peta nosilka v finalu s 7:5 in 6:4 premagala Francozinjo Fiono Ferro.