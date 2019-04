Medvedjev čaka tekmeca v polfinalu Barcelone

Na močnem teniškem turnirju v Barceloni se bosta v polfinalu pomerila Rus Danil Medvedjev in Japonec Kei Nišikori, sedmi in četrti nosilec turnirja na pesku. Medvedjev je v četrtfinalu s 6:3 in 6:4 odpravil Čilenca Jarryja, Nišikori je bil s 6:4 in 7:5 boljši od Španca Carbellesa Baene. Prvi nosilce in prvi favorit za turnirsko zmago Rafael Nadal pot v polfinale išče proti Nemcu Jan-Lennardu Struffu.