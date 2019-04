Prvi slovenski lopar priznal premoč Italijanu, izpadla tudi Srebotnikova

Najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene se je od turnirja ATP v Budimpešti poslovil v drugem krogu. V njem ga je premagal Italijan Matteo Berrettini s 7:6 (8) in 6:2. V Barceloni sta se med najboljših osem že uvrstila Avstrijec Dominic Thiem in Japonec Kei Nišikori. Izpadla je tudi Velenjčanka Katarina Srebotnik, ki je bila z Američanko Raquel Atawo četrta nosilka dvojic teniškega turnirja WTA v Stuttgartu. V četrtfinalu sta bili prepričljivo boljši Rusinja Anastazija Pavljučenkova in Čehinja Lucie Šafarova, ki sta slavili s 6:0 in 6:2.