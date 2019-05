Zidanškova na tekmi kariere priznala premoč prvi nosilki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trenutno najboljša slovenske teniška igralka Tamara Zidanšek je v svojem prvem finalu za lovoriko na turnirju serije WTA z nagradnim skladom 250.000 dolarjev izgubila proti prvi nosilki turnirja Juliji Putincevi. Slovenka je na turnirju v Nürnberhu dobila prvi niz s 6:4, nato pa je Rusinja s 6:4 in 6:2 obrnila obračun sebi v prid.

Tudi Putinceva se je borila za prvo turnirsko zmago v karieri, prejšnja dva finala v St. Peterburgu leta 2017 in Guangzhouju lani je izgubila. Tokrat pa je bila uspešnejša in se je Slovenki, 68. igralki sveta, oddolžila za poraz pred tremi tedni, ko jo je Zidanškova v treh nizih premagala v Rabatu.

To psihološko prednost je Slovenka, ki je pred tem izločila tretjo nosilko Avstralko Ajlo Tomljanović in v polfinalu še drugo nosilko Čehinjo Katerino Siniakovo, unovčila v prvem nizu. Drugega je nato dobila Kazahstanka, kakor tudi tretjega, v katerem je bila bržkone odločilna dolga sedma igra, ko je Zidanškova na svoj servis zapravila nekaj priložnosti za znižanje zaostanka. Pri tem je imela nekaj smole, naredila pa je tudi nekaj neizsiljenih napak, ki so bile usodne.

Zidanškova je sicer doslej že zmagala na enem turnirju, in sicer nižje serije WTA 125, ko je junija lani slavila v Bolu na Braču.

Paire slavil v Lyonu

Francoski teniški igralec Benoit Paire je zmagovalec turnirja ATP v Lyonu z nagradnim skladom 524.340 evrov. Nepostavljeni Paire je v finalu premagal četrtega nosilca, Kanadčana Felixa Augerja-Aliassimeja s 6:4 in 6:3.

Tridesetletni Paire je osvojil tretji turnir v karieri in drugega letos, zaigral pa je v sedmem finalu. Osemnajstletni Auger-Aliassime se je za naslov potegoval drugič v karieri in še drugič ostal praznih rok.

WTA

ATP