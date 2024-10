Erjavec in Zidanšek hitro končali z nastopi v Mehiki

Najboljši slovenski teniški igralki Veronika Erjavec in Tamara Zidanšek sta hitro končali nastope na turnirju WTA 125 v mehiškem Tampicu z nagradnim skladom 106.000 evrov. Erjavec je izgubila že v prvem krogu, Zidanšek v drugem, v dvojicah, kjer sta Slovenki združili moči, pa sta nastope končali že po uvodnem dvoboju.

Tamara Zidanšek je turnir v Mehiki dobro začela in v prvem krogu premagala Kolumbijko Emiliano Arango, v drugem pa jo je izločila četrta nosilka, Tatjana Maria. Nemka je zmagala s 7:5 in 6:2.

Veronika Erjavec se je v prvem krogu pomerila s peto nosilko, Rusinjo Ano Blinkovo, ki je bila gladko boljša od slovenske tekmice s 6:3 in 6:0.

Slovenski igralki sta v Mehiki moči združili tudi v dvojicah in klonili po uvodnem nastopu, kjer sta ju s 6:2 in 6:4 izločili Avstralki Maya Joint in Astra Sharma.