"Na žalost letos ne bom igral na mastersu v Parizu. Opravičujem se vsem, ki so upali, da me bodo tam gledali. Vsem želim odličen turnir. Nanj imam veliko lepih spominov s sedmimi naslovi in upam, da se naslednje leto vrnem," je Novak Đoković zapisal na Instagramu.

Srbski teniški igralec bo do konca leta zagotovo odigral ekshibicijski dvoboj 1. decembra v Buenos Airesu z Argentincem Juanom Martinom del Potrom, ki se bo ob tej priložnosti poslovil od tenisa.