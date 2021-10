V četrtfinalu Moskve izpadle prva, druga in četrta nosilka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na teniškem turnirju WTA v Moskvi so v četrtfinalu izpadle prva, druga in četrta nosilka, Belorusinja Arina Sabalenka, Španka Garbine Muguruza in domačinka Anastasija Pavljučenko. Najvišje postavljena polfinalistka na turnirju je zdaj tretje postavljena Grkinja Maria Sakari, ki je zanesljivo izločila Romunko Simono Halep, sicer osmo nosilko turnirja.