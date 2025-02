Finalistki teniškega turnirja serije 1000 v Dubaju sta Rusinja Mira Andrejeva in Danka Clara Tauson. Obe sta v polfinalu premagali višjeuvrščeni igralki. Prva je v treh nizih izločila Kazahstanko Jeleno Ribakino s 6:4, 4:6 in 6:3, Danka pa je bila boljša od Čehinje Karoline Muchove s 6:4, 6:7 in 6:3.

Mira Andrejeva je pri 17 letih in 298 dneh postala najmlajša finalistka turnirjev 1000, ki so bili ustanovljeni leta 2009 in ki so za grand slami najprestižnejši turnirji na svetu. Trenutno štirinajsta igralka sveta si je s finalom že zagotovila najvišjo uvrstitev v karieri, če bo v finalu ugnala 38. igralko z lestvice WTA, pa se bo prebila celo med prvih deset igralk na svetu.

Andrejeva, ki je v četrtfinalu premagala Poljakinjo Igo Swiatek, v polfinalu pa sedmo igralko sveta, je postala najmlajša igralka po 2007, ki je v karieri petkrat ugnala članice top 10.

Clara Tauson, ki je v 2025 izgubila le tri dvoboje, bo pri 22 letih prvič igrala v finalu turnirja 1000. Letos je zmagala v Aucklandu, 2021 pa je dobila turnirja v Lyonu in Luxembourgu.