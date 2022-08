Ćorić še naprej navdušuje, v finalu Cincinnatija ga čaka Cicipas, ki je izločil prvega nosilca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Borna Ćorić je v Cincinnatiju prikazal odlične predstave in se uvrstil v finale.

Borna Ćorić je v Cincinnatiju prikazal odlične predstave in se uvrstil v finale. Foto: Reuters

Hrvat Borna Ćorić in Grk Stefanos Cicipas sta presenetljiva finalista teniškega mastersa ATP 1000 v Cincinnatiju z nagradnim skladom 6.971.275 dolarjev (6,94 milijona evrov).

Za Ćorićem je fantastičen teden v Cincinnatiju, na poti do finala je izločil tudi Španca Rafaela Nadala in izgubil le en niz, vendar tedna še ni konec.

Komaj 152. igralec s svetovne lestvice je imel minulo sezono težave s poškodbo rame in se je šele marca vrnil na turnejo, zdaj pa bo prvič po letu 2018 zaigral v finalu mastersa ATP.

V polfinalu, ki je bil zaradi dežja preložen za več ur, je po 91 minutah igre gladko s 6:3 in 6:4 izločil devetega nosilca, Britanca Camerona Norrieja. V dvoboju je dosegel kar 22 winnerjev in sedem neubranljivih začetnih udarcev.

"Danes je bil dan res dolg. Res nisem pričakoval, da bova igrala zvečer. Dan je bil nor, vendar se je zame končal zelo dobro," je po dvoboju dejal Ćorić, ki je drugi najnižje rangirani finalist vse od uvedbe lestvice ATP leta 1973, obenem pa se je drugič v karieri prebil do finala mastersa ATP.

"Res sem igral zelo dobro, vendar dvoboja nisem dobro začel. Nekaj časa sem potreboval, da sem našel svoj ritem in začel bolje servirati. To je bil po mojem ključ do zmage," je še povedal 25-letni Hrvat, ki je leta 2018 v finalu mastersa v Šanghaju klonil proti Srbu Novaku Đokoviću.

Stefanos Cicipas je za finale izločil prvega nosila Daniila Medvedjeva. Foto: Reuters

Tokrat mu bo nasproti mreže stal Cicipas, ki je v polfinalu po dveh urah in 23 minutah igre izločil prvega nosilca Rusa Danila Medvedjeva s 7:6 (6), 3:6 in 6:3.

Za zmago Grka je bila ključna dobra igra na mreži, kjer je dobil 27 od 36 točk, na drugi strani pa je Medvedjev, za katerega se je zdelo, da v Ohiu spet pridobiva zagon, v dvoboju napravil 35 neizsiljenih in 11 dvojnih napak.

Cicipas bo le devet dni pred začetkom zadnjega grand slama sezone v New Yorku tako prvič zaigral v finalu Cincinnatija, v letih 2020 in 2021 je obakrat klonil v polfinalu.

"Vedel sem, da bom imel težko nalogo v tretjem nizu," je dejal Cicipas po zmagi nad prvim igralcem sveta.

"Medvedjev je igral zelo fizično igro, zelo zahtevno, a sem izkoristil njegove zgrešene prve servise. Ti so mi nekako dali čas, da sem jasno razmislil o svoji naslednji potezi. Bil sem zelo miren in osredotočen na vsako točko," je še povedal Grk.

Izid, Cincinnati, masters ATP (6.971.275 dolarjev): - polfinale:

Borna Ćorić (Hrv) - Cameron Norrie (VBr/9) 6:3, 6:4;

Stefanos Cicipas (Grč/4) - Danil Medvedjev (Rus/1) 7:6 (6), 3:6, 6:3.