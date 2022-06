Juvanova predala dvoboj, Brazilka izločila drugo nosilko

Juvanova je sicer dobila prvi niz s 6:4, potem je bila v drugem njena tekmica boljša s 7:5, v tretjem pa je po zaostanku z 0:2 Juvanova po dobrih dveh urah dvoboj predala.

V Nemčiji nastopa tudi najbolje postavljena Slovenka na lestvici WTA, Tamara Zidanšek, ki jo danes popoldne čaka dvoboj prvega kroga proti ruski kvalifikantki Juliji Hatouki.

Brazilsko-kitajski finale v Birminghamu

Brazilka Beatriz Haddad Maia in Kitajka Zhang Shuai sta finalistki teniškega turnirja WTA v Birminghamu z nagradnim skladom 251.750 dolarjev. Južnoameričanka je v današnjem polfinalu premagala drugopostavljeno Romunko Simono Halep s 6:3, 2:6 in 6:4, Azijka pa še drugo romunsko polfinalistko Sorano Cirstea s 4:6, 6:1 in 7:6 (5).

Oba polfinalna dvoboja sta bila v soboto prestavljena zaradi slabega vremena, v današnjih popoldanskih urah bo v Birminghamu tudi finalni dvoboj.

Italijan Matteo Berrettini do sedme turnirske zmage

Italijan Matteo Berrettini je dosegel sedmo zmago na teniških turnirjih ATP. Lanski osmoljenec finalnega dvoboja za grand slam v Wimbledonu je v današnjem finalnem obračunu turnirja Queens v Londonu z nagradnim skladom 2.134.520 evrov po uri in 34 minutah premagal Srba Filipa Krajinovića s 7:5 in 6:4 ter ubranil lansko lovoriko.

Šestindvajsetletni in 196 cm visoki Italijan je doslej tudi dvakrat slavil v Stuttgartu, po enkrat pa še v Beogradu, Budimpešti in Gstaadu.

Berlin, 1. krog Lucia Bronzetti (Ita) - Kaja Juvan (Slo) 4:6, 7:5, 2:0 predaja