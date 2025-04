Alcaraza bo v finalu Barcelone izzval Rune, Olga Danilović v finalu Rouena

V finalu teniškega turnirja serije ATP 500 v Barceloni bosta igrala domačin Carlos Alcaraz in Danec Holger Rune. Španec je v polfinalu premagal Francoza Arthurja Filsa, Rune pa je bil boljši od Rusa Karena Hačanova.

Za drugega igralca sveta in prvega nosilca skoraj tri milijone evrov vrednega turnirja Conde de Godo bo to tretji finale v Barceloni, zmagal je tako 2022 kot leto kasneje, Holger Rune pa bo prvič igral za naslov Conde de Godo. Z uvrstitvijo v finale si je že zagotovil vrnitev v top 10 na lestvici ATP.

Holger Rune je bil boljši od Karena Hačanova. Foto: Reuters

Alcaraz je igralec z največ zmagami v 2025 (24), to pa bo njegov drugi finale v dveh tednih po naslovu v Monte Carlu. Trenutno je pri 18 naslovih ATP, Rune ima štiri, od tega jih je devet osvojil na pesku. Od aktivnih igralcev jih imata več le Novak Đoković (20) in Casper Ruud (11).

Prvi in drugi nosilec v finalu Münchna

Najvišjepostavljena igralca, Nemec Alexander Zverev in Američan Ben Shelton, sta finalista teniškega turnirja ATP 500 v Münchnu. Zverev je bil v polfinalu boljši od Madžara Fabiana Marozsana, Shelton pa je v treh nizih premagal Argentinca Francisca Cerundola.

Nemec, tretji igralec z lestvice ATP, se bo v finalu v nedeljo ob 13.30 potegoval za 24. naslov v karieri, tretjega v bavarski prestolnici, Shelton (15.) pa ima v vitrinah dva pokala iz Houstona in Tokia.

Olga Danilović in Elina Svitolina finalistki v Franciji

Ukrajinka Elina Svitolina in Srbkinja Olga Danilović sta finalistki turnirja WTA 250 v Rouenu v Franciji. Svitolina je v polfinalu upravičila vlogo prve nosilke in premagala Romunko Gabrielo Ruse s 6:0, 6:2, Danilović, ki je tretjepostavljena igralka 242.100 evrov vrednega turnirja, pa je bila boljša od Nizozemke Suzan Lamens s 6:4 in 6:4.

Tridesetletna Svitolina (18. na računalniški lestvici) ima 17. naslovov WTA, nazadnje je bila najboljša v Strasbourgu 2023, šest let mlajša Danilović (39.) pa je lani osvojila Guangzhou, 2018 pa Moskvo.

Barcelona, ATP 500 (2.889.200 evrov): - polfinale:

Carlos Alcaraz (Špa/1) - Arthur Fils (Fra/7) 6:2, 6:4;

Holger Rune (Dan/6) - Karen Hačanov (Rus) 6:3, 6:2.

München, ATP 500 (2.500.00 evrov): - polfinale:

Alexander Zverev (Nem/1) - Fabian Marozsan (Mad) 7:6 (3), 6:3;

Ben Shelton (ZDA/2) - Francisco Cerundolo (Arg) 2:6, 7:6 (7), 6:4.