V živo: Nadal hitro napredoval, Đoković pokazal drugačen obraz

Rafael Nadal nadaljuje lovljenje že 12. lovorike na prestižnem turnirju serije masters. Forma Nadala je bila najprej pred vrnitvijo po poškodbi neznanka, a je hitro dokazal, da bo med favoriti. V osmini finala je s 6.4 in 6:1 izločil Grigorja Dimitrova in napredoval med osem najboljših. V boju za polfinale ga čaka Argentinec Guido Pella.

Foto: Gulliver/Getty Images

Đoković zlahka prek 65. igralca sveta

V uvodnem dvoboju je bil Novak Đoković veliko manj prepričljiv, saj je potreboval tri nize, da se je prebil do osmine finala. Povsem drug obraz je Nole pokazal v osmini finala. Njegov nasprotnik je bil Američan Harry Fritz Taylor, ki ga je Đoković odpravil po eni uri in devetih minutah. izid na koncu pa je bil 6:3 in 6:0. Njegov nasprotnik v četrtini finala bo Daniil Medvedev, deseti nosilec turnirja.

Zelo zanimiv dvoboj se obeta med nepredvidljivim Italijanom Fabijem Fogninijem in Aleksandrom Zverevim. Dominic Thiem, četrti nosilec turnirja, igralproti Srbu Dušanu Lajoviću.

