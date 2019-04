Novak Đoković mlademu navijaču podaril zlomljen lopar #video

V uvodnem dvoboju se je Đoković pomeril z Nemcem Philippom Kohlschreiberjem in ga premagal. Ta zmaga pa je bila vse prej kot lahka, saj je Nole potreboval tri nize (6:3, 4:6, 6:4), na igrišču pa je preživel nekaj več kot dve uri in pol. Za Đokovića je bila to 850. zmaga na turneji ATP, na večni lestvici je uvrščen na osmo mesto.

"Povsem drugače je, ko igraš uradni dvoboj in si nervozen." Foto: Gulliver/Getty Images

Pri prvem igralcu na lestvici ATP smo lahko videli tudi frustracije, enkrat je njegov lopar skoraj poletel med gledalce. Na srečo se je Novak izognil kazni. Nekateri so menili, da bi ga lahko v skrajnem primeru za to potezo izključili s turnirja.

"Imel sem vzpone in padce in nekako sem se na igrišču počutil, kot da sem zarjavel. Imel sem zahtevnega nasprotnika. Phillip me je premagal v Indian Wellsu in od tega dvoboja je minilo manj kot mesec. Seveda sem to imel nekje zadaj v glavi. Mislim, da bi moral stopiti bolj v igrišče in biti v drugem nizu agresivnejši. Upam, da bom v naslednjem krogu igral bolje, ker si želim priti daleč na tem turnirju. Vsekakor moram dvigniti raven svoje igre," je uvodoma povedal eden najboljših teniških igralcev na svetu, ki je po zmagi polomljen lopar podaril mlademu navijaču.

Povsem drugače je, ko si nervozen

Kljub slabši igri Beograjčan v tem vidi pozitivne stvari. Po njegovem mnenju je dobro, da je na igrišču preživel nekaj več kot dve uri in pol.

"Ta podlaga je fizično zelo zahtevna. Točko moraš graditi taktično, moraš biti potrpežljiv, žogica mora imeti več spina … Razmišljam pozitivno. Pravzaprav je dobro, da sem imel dolg dvoboj. Veliko sem treniral, vendar je povsem drugače, ko igraš uradni dvoboj in si nervozen."

Pepe Imaz (desno) je v tem času v Monte Carlu. Foto: Guliver/Getty Images

Zloglasnega guruja tokrat ni bilo poleg

Pred dnevi je završalo, ko se je v Monte Carlu v bližni Đokovića znova pojavil Pepe Imaz, španski guru, ki je v preteklosti dvigoval veliko prahu. Ta je bil prisoten na dvoboju dvojic, ko sta skupaj igrala Novak Đoković in njegov brat Marko, v torek pa ga v loži Novaka Đokovića ni bilo videti.

Ko se je Marjan Vajda, trener Novaka Đokovića, znova pridružil njegovi ekipi, naj bi zahteval, da Pepeja Imaza ni zraven. Kot kaže, to "pravilo" še vedno velja. Imaz se je v zadnjem času tudi medijsko precej umaknil.