Novak Đoković tudi to leto kar s kolesom

Ta teden je v Monte Carlu teniški turnir serije masters. To je za Srba Novaka Đokovića neke vrste domač turnir, saj zadnjih nekaj let živi v Monte Carlu. Kot je v navadi, bo tudi letos na dvoboje prišel s kolesom, saj je od kluba oddaljen le nekaj minut. Prvi igralec sveta je med drugim spregovoril tudi o vrnitvi Rogerja Federerja na peščena igrišča.

Zelo poseben občutek

"Da, te dneve res kolesarim. Pravzaprav kolesarim večino časa, ko treniram v Monte Carlu. Zagotovo se tukaj počutim kot doma. V teh nekaj tednih je z menoj tudi širša družina, sploh v času velike noči. Občutek, ko spiš v domači postelji, doma ješ in si le pet minut oddaljen od igrišč, na katerih igramo turnirje, je zelo poseben. To je res poseben turnir zame, v preteklosti sem tukaj dosegal uspehe in upam, da jih bom lahko ponovil," je v enem izmed pogovorov povedal Đoković.

Novak Đoković je v ponedeljek z bratom Markom igral v dvojicah, a sta izgubila. Foto: Gulliver/Getty Images

Novaka Đokovića so leta 2017 ujeli, ko se je s kolesom odpravljal na dvoboj:

Foto: Gulliver/Getty Images

Srbski teniški zvezdnik bo v Monte Carlu v sredo prvič stopil na igrišče. V drugem krogu turnirja ga namreč čaka Nemec Philipp Kohlschreiber, ki ga je letos že premagal na turnirju v Indian Wellsu. Novak v zadnjem obdobju (turnirja v Miamiju in Indian Wellsu) ni imel najboljših rezultatov, a ga to ne skrbi.

"Če sem iskren, lahko rečem, da v zadnjem času nisem bil najboljši. Bil sem razočaran, ker na vsaj enem od teh turnirjev nisem prišel daleč, ampak je, kar je. Nimam razlogov, da bi dvomil o sebi ali razmišljal, da sem v krizi."

"Sem v dobrem položaju. Tukaj sem treniral, igrišča poznam in že deset let igram na tem turnirju. Sezono na pesku želim začeti na najboljši mogoč način," je razlagal Beograjčan, ki je v Monte Carlu slavil dvakrat (2013, 2015). Dodal je, da bo ta turnir zanj velika preizkušnja. Igrišča v Monte Carlu so namreč zelo počasna, zato morajo biti igralci fizično zelo dobro pripravljeni.

Pogrešal je Rogerja Federerja

Letos se po dolgih letih na peščena igrišča vrača Roger Federer, ki pa ga letos ni v Monte Carlu. Nole je prepričan, da je za tenis Švicarjeva vrnitev na rdeči pesek dobra. Po njegovem mnenju je tudi eden izmed favoritov za zmago na OP Francije.

"Večje možnosti ima, da zmaga na preostalih turnirjih za grand slam kot pa na Roland Garrosu, ampak tudi tu je v preteklosti zmagal. Preteklo sezono ni igral na pesku in seveda je težko oceniti njegovo raven tenisa, ker je vedno vrhunski. Razen tisto leto, ko je zamenjal lopar in padel na sedmo ali osmo mesto, pa takrat, ko se je poškodoval in bil 15. Takrat sem ga edinkrat videl igrati 10 ali 20 odstotkov slabše kot sicer. Moje mnenje je, da nam je manjkal na pesku," je še na novinarski konferenci povedal Đoković, ki je letos zmagal na uvodnem turnirju za grand salm – na OP Francije.