Nadal sezono na pesku začel z zmago, Zverev premočan za najstnika

Rafael Nadal se je po dobrem mesecu vrnil na igrišče in zanesljivo zmagal. Foto: Reuters

Na turnirju serije masters v Monte Carlu se nadaljujejo dvoboji drugega kroga. Prvič po poškodbi je na igrišče stopil Rafael Nadal in s 6:1, 6:1 ugnal rojaka Roberta Bautisto Aguta. Tretji nosilec turnirja Aleksander Zverev je prav tako napredoval z 2:0 v nizih.

Rafael Nadal je odigral prvi dvoboj po 15. marcu, ko je v Indian Wellsu odpovedal polfinale proti Rogerju Federerju. Špancu je nasproti stal rojak Roberto Bautista Agut, ki ga je nekdanja številka ena moškega tenisa hitro premagala. Nadal je Agutu dopustil le dve igri in ekspresno napredoval.

Kei Nišikori, lanski finalist Monte Carla, se je že poslovil. Japonski samuraj je igral proti Francozu Pierreu-Hugues Herbertu, trenutno 49. igralcu sveta, in izgubil po dveh nizih (7:5, 6:4).

Aleksander Zverev Foto: Reuters

Mladi Felix Auger-Aliassime obstal v drugem krogu

Aleksander Zverev, zmagovalec treh turnirjev serije masters je imel izjemno zanimivega nasprotnika. To je bil šele 18-letni Felix Auger-Aliassime, ki v zadnjih tednih navdušuje s svojimi predstavami. Za igralca je bil to prvi medsebojni dvoboj, tokrat pa je bil boljši Zverev. Dvoboj se je končal z izidom 6:1, 6:4, Nemec pa je za zmago potreboval eno uro in 19 minut.

Dominic Thiem, četrti nosilec turnirja, pravkar igra proti slovaškemu veteranu Martinu Kližanu. V medsebojnih dvobojih vodi Avstrijec (3:2). Thiem je letos zelo dobro igral na turnirju serije masters v Indian Wellsu, kjer se je prebil do finala.

