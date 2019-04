Rafael Nadal se še zelo dobro spominja prvega dvoboja #video

Foto: Gulliver/Getty Images

Rafael Nadal je v sredo po dolgem času odigral prvi uradni dvoboj, a kralj peska v ponedeljek v svojih napovedih ni bil najbolj prepričljiv, saj se je še enkrat več ubadal s poškodbami. "Zadnje leto in pol je bilo zame zelo težko in težko rečem, v kakšnem stanju sem. Imel sem preveč premorov. Nisem mogel igrati tri tedne, da ne bi imel težav. Bilo je težko, in ko se ti dogajajo takšne stvari, imaš tudi psihološko vzpone in padce."

Kaj zdaj najbolj potrebuje

Majorčan je na tiskovni konferenci priznal, da se ne more pretvarjati, da igra brez bolečin in da je to del profesionalnega športa. Kljub temu je bil zadovoljen z uvodnim dvobojem, a že pogleduje proti naslednjemu nasprotniku. V tretjem krogu ga čaka Bolgar Grigor Dimitrov, ki se na pesku ne znajde najbolje.

"V četrtek me proti Grigorju čaka nov test, tako da bomo videli, kako bo. Spet bom moral dobro igrati. Kar trenutno potrebujem, je, da igram dvoboje, čim več ur na igrišču in seveda zmage tudi pomagajo. Vsaka prinese pozitivno energijo, samozavest v igri in telesu. In to je tisto, kar zdaj potrebujem," je povedal Španec, ki je v Monte Carlu prvič igral pred 16 leti in do danes kar 11-krat zmagal na tem prestižnem turnirju.

Bil je star šele 16 let

Na novinarski konferenci so ga vprašali, ali se spominja svojega prvega dvoboja v glavnem delu turnirja. Rafa je bil takrat še najstnik in, kot je dejal, se zelo dobro spominja uvodnega dvoboja in tudi naslednjega.

Rafael Nadal je prvi dvoboj na glavnem turnirju serije masters igral v Monte Carlu. Foto: Gulliver/Getty Images "Bil sem star 16 let, ko sem igral prvi dvoboj v glavnem turnirju. Seveda se spomnim. Igral sem proti Kučeri (Karol Kučera, op. p.). Tudi dvoboja proti Albertu Costi se zelo dobro spominjam. Bil je pozno. Na začetku mislim, da je bil samozavesten, ker je dominiral. Na določeni točki sem se mu približal in ni bilo lahko igrati proti mlademu igralcu, kot sem bil jaz. Bil je nekoliko bolj nervozen. Igral sem dober dvoboj in našel pot do zmage," se spominja trenutno drugi igralec sveta.

Nadala naslednji dvoboj čaka že v četrtek. To bo zanju že 13. medsebojni dvoboj. Statistika pa je močno na strani Nadala, ki je Dimitrova premagal dvanajstkrat (11:1).