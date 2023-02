Dimitrov v pičlih 59 minutah, Wawrinka prerojen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Grigor Dimitrov je svojega nasprotnika Aslana Karaceva premagal z izidom 6:1 in 6:3, za kar je potreboval pičlih 59 minut.

Zelo dobro igro je pokazal tudi Stan Wawrinka, ki je po dveh nizih premagal Kazahstanca Aleksandra Bublika (7:6 (5), 6:4). Švicar, ki ima v svoji vitrini tri lovorike s turnirjev za grand slam, je povedal, da je bila to njegova najboljša igra, odkar se je vrnil po poškodbi.

"Zelo trdo sem delal, da sem spet v formi in da se dobro počutim. Ta večer sem se teniško in fizično zelo dobro počutil in upam, da bom lahko tako nadaljeval," je po zmagi povedal Wawrinka.