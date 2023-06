Italijan po porazu v solzah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po koncu Roland Garrosa se teniški igralci in igralke v tem tednu merijo na različnih WTA in ATP turnirjih na travi. Italijan Matteo Berrettini, ki je branil turnirsko zmago v Stuttgartu, se je moral posloviti že v prvem krogu. Od rojaka je bil gladko s 6:1 in 6:2 boljši Lorenzo Sonego. Berrettini, ki zaradi težav s poškodbami ni igral od aprila, je v solzah zapustil igrišče.