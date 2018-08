Brez grškega presenečenja v Torontu, Nadal do nove lovorike

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Največje presenečenje letošnjega turnirja v Torontu Stefanos Tsitsipas je moral v finalu Toronta priznati premoč izkušenemu Rafaelu Nadalu. Španec je prvi niz dobil s 6:2, v drugem je imel Grk možnost za izenačenje na 1:1 v nizih, a mu ni uspelo. Nadal je izsilil tie-break in v vitrino postavil 33. lovoriko s turnirjev serije.

Simona Halep je zmagovalka turnirja v Montrealu. Foto: Reuters

V Montrealu, na turnirju serije WTA, je prva igralka sveta Romunka Simona Halep po dveh urah in 41 minutah s 7:6 (7), 3:6 in 6:4 premagala tretjo nosilko Američanko Sloane Stephens in osvojila 18. turnir v karieri.

ATP:

Toronto, finale:

Rafael Nadal (Špa, 1) : Stefanos Tsitsipas (Grč) 6:2, 7:6 (4)

WTA: