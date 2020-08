Tamara Zidanšek v nekaj urah do druge zmage

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je bila na turnirju WTA v Pragi z nagradnim skladom 163.000 evrov v prvem krogu uspešna tudi med dvojicami. V navezi z Nizozemko Arantxo Rus je igrala proti Avstralkama Ellen Perez in Storm Sanders ter zmagala s 6:3, 6:2.

Zidanškova je imela danes dvojni spored, saj je dopoldne najprej dokončala v torek pri izidu 1:1 v nizih prekinjen dvoboj prvega kroga med posameznicami. Bila je uspešna in je po uri in 50 minutah s 6:3, 3:6 in 6:0 premagala 54. igralko sveta, Čehinjo Katerino Siniakovo.

Slovenko v drugem krogu čaka Kanadčanka, Eugenie Bouchard, 330. igralka sveta, ki je v prvem krogu izločila osmopostavljeno Rusinjo Veroniko Kudermetovo.

Zidanškova je popoldne v Pragi igrala še med dvojicami, z Arantxo Rus sta prvi niz v dvoboju s tretjima nosilkama dobili s 6:3, potem pa po skupno le uri igre dobili tudi drugega s 6:2 in si zagotovili napredovanje. V drugem krogu ju čakata Belgijka Yanina Vickmayer in Nizozemka Rosalie van der Hoek.

*Izidi:

Praga, WTA (163.000 evrov):

- 1. krog:

Laura Siegemund (Nem) - Mayar Sherif (Egi) 4:6, 6:0, 6:1;

Tamara Zidanšek (Slo) - Katerina Siniakova (Češ) 6:3, 3:6, 6:0;



- 2. krog:

Ana Bogdan (Rom) - Lesja Curenko (Ukr) predaja;

Kristyna Pliškova (Češ) - Petra Martić (Hrv/2) 6:1, 7:5;



Lexington, WTA (225.500 dolarjev):

- 1. krog:

Serena Williams (ZDA/1) - Bernarda Pera (ZDA) 4:6, 6:4, 6:1;

Venus Williams (ZDA) - Victoria Azarenka (Blr) 6:3, 6:2;

Shelby Rogers (ZDA) - Misaki Doi (Jap) 6:4, 4:6, 6:2;

Leylah Fernandez (Kan) - Sloane Stephens (ZDA/7) 6:3, 6:3;

Catherine Bellis (ZDA) - Francesca Di Lorenzo (ZDA) 6:1, 6:2;

Jil Teichmann (Švi) - Ana Kalinskaja (Rus) 6:2, 7:5;

Julija Putintseva (Kaz/5) - Ajla Tomljanovic (Avs) 6:0, 6:4;

Ana Blinkova (Rus) - Kristie Ahn (ZDA) 2:6, 6:4, 3:1, predaja;

Olga Govortsova (Blr) - Bethanie Mattek-Sands (ZDA) 7:6 (4), 6:1;

Cori Gauff (ZDA) - Caroline Dolehide (ZDA) 7:5, 7:5.