Je teniška igralka res ravnala neodgovorno in celo ogrozila otroka?

Nekateri so jo pri njenem dejanju podpirali, medtem ko so bili drugi do nje zelo kritični. Govorimo o Mandy Minella, teniški igralki, ki je profesionalni dvoboj odigrala, ko je bila že v petem mesecu nosečnosti.

Teniški turnir v Wimbledonu je nekaj posebnega, saj gre za najprestižnejši turnir v teniški karavani. Eden najbolj neobičajnih trenutkov se je zgodil leta 2017 v prvem krogu posameznic. Veliko prahu je dvignila Mandy Minella, takrat 31-letna teniška igralka.

Kmalu po dvoboju je sporočila, da je noseča Minella Mandy je leta 2017 zadnji dvoboj igrala v Wimbledonu. Foto: Gulliver/Getty Images

Tistega leta sta se v prvem krogu pomerili Francesca Schiavone in Minella. Dvoboj se je končal zelo hitro. Schiavonejeva je svoji nasprotnici namreč prepustila vsega dve igri. Sama zmaga ni bila veliko presenečenje, čeprav Italijanka nikoli ni blestela na travnati podlagi. Kljub temu pa se je porajalo vprašanje, zakaj je tako zlahka premagala Minello. Odgovor, ki je šokiral marsikaterega ljubitelja teniške igre, je bil kmalu na dlani.

Takoj za tem, ko je Mandy Minella izgubila svoj uvodni dvoboj, je javnost obvestila, da je v Wimbledon prišla igrat v petem mesecu nosečnosti. Takrat je dejala, da je imela veliko željo zaigrati na wimbledonski sveti travi in da samo zaradi nosečnosti ni hotela odpovedati dvoboja. Vseeno je bil to zanjo zadnji dvoboj v tistem letu. Na družbenih omrežjih je objavila fotografijo sredi teniškega igrišča, na kateri njen mož Tim Sommer, s katerim sta se poročila leta 2014, poljublja njen nosečniški trebuh.

Nekateri so bili navdušeni, drugi so menili, da gre za neodgovorno dejanje

Odziv teniških navdušencev je bil buren. Nekateri so bili nad novico navdušeni, veliko pa je bilo tudi tistih, ki so menili, da je igralka izkoristila visoko denarno nagrado. Očitali so ji, da je na igrišče stopila le zato, da je dobila 40 tisoč evrov, kolikor so igralke prejele za nastop v prvem krogu. Prav tako so trdili, da je ravnala zelo neodgovorno in celo ogrozila otroka. Spraševali so se, ali je bil ta denar vreden tveganja.

Po rojstvu je razkrila svojo plat zgodbe

Nekdaj 66. igralka sveta je konec leta 2017 rodila hčerko Emmo, zelo kmalu po rojstvu pa medijem razkrila svojo plat zgodbe. "Tisto sezono sem dobro igrala, a potem sem izvedela, da sem noseča, kar mi je bilo najpomembnejše. Tudi sama sem predvidevala, da bom takoj nehala igrati tenis, vendar sem se po pogovoru z zdravnikom odločila, da bom igrala še naprej."

"S športom sem se ukvarjala tudi pozneje, saj sem se res dobro počutila. Izkazalo se je, da je bilo igranje tenisa dobro za moje telo, za otroka, za sam porod in za hitrejše okrevanje po porodu," je še povedala danes 33-letna teniška igralka.

Ni edina, ki je profesionalni tenis igrala med nosečnostjo

Mandy Minella pa ni edina, ki je igrala med nosečnostjo. Igrala je tudi Serena Williams, ki je celo zmagala na turnirju za grand slam, ko je bila v osmem tednu nosečnosti. Uspešno se je po rojstvu na teniška igrišča vrnila tudi Viktorija Azarenka, nekdaj prva igralka sveta.

Foto: Guliver/Getty Images Pred dnevi je s svojo vrnitvijo na teniška igrišča presenetila 36-letna Belgijka Kim Clijsters, ki je danes mati treh otrok. To bo zanjo že druga vrnitev v teniško karavano. Prvič se je upokojila leta 2007, a se je leta 2009 vrnila v velikem slogu. Na tretjem turnirju po vrnitvi je po povabilu organizatorjev že zmagala na OP ZDA. To je bil njen drugi naslov na turnirjih za grand slam. Naslednjo sezono je zmagala na petih turnirjih, vključno s ponovno zmago na OP ZDA. Takoj za tem je dobila še OP Avstralije in prišla na prvo mesto svetovne lestvice. Clijstersova se je drugič upokojila leta 2012, zdaj pa se znova vrača. Še enkrat tako uspešno?

S Sereno sta bili na nasprotnih bregovih

Kar zadeva vrnitev na teniška igrišča, sta bili Serena in Mandy na nasprotnih bregovih. Američanka je menila, da bi morale imeti igralke, ki se vrnejo po porodu, poseben status, ne pa da začnejo praktično od začetka in na turnirjih igrajo kot nepostavljene igralke.

"Pravila morajo ostati takšna, kot so," pa je lani razlagala teniška igralka iz Luksemburga, ki se je vrnila 99 dni po rojstvu hčerke Emme. "Mislim, da o tem sploh ne bi govorili, če ne bi šlo za Sereno Williams. Veliko igralk se je že vrnilo po porodu in veliko se jih še bo. Ne strinjam se s tem, da smo kaznovane, ker smo bile noseče. Ona je tako dobra, da se bo vrnila med najboljše. Če bi bila že zdaj postavljena igralka, bi vzela mesto drugi igralki, ki se je morala vse leto boriti za to mesto. Gre za zapleten položaj."

Še danes vztraja v tenisu. Foto: Gulliver/Getty Images

Mandy Minella je danes mama zdrave deklice in še vedno vztraja na teniških igriščih. Že leto po porodu, leta 2018, je igrala v finalu turnirja v Gstaadu, zmagovala pa je tudi na turnirjih nižje ravni. Letos je znova igrala na turnirju v Wimbledonu in obstala v prvem krogu, med drugim je igrala tudi proti naši Tamari Zidanšek na turnirju v Bolu, kjer je bila po dveh nizih boljša naša igralka. Minella je trenutno na 149. mestu svetovne lestvice, najvišje pa je bila uvrščena na 66. mesto.

Ljudje so še vedno razdeljeni

Njena poteza še danes deli mnenja ljudi. Nekateri menijo, da je bilo njeno dejanje sramotno in da ji denar pomeni več kot nosečnost. Drugi menijo, da je ravnala pametno, da to ni škodilo njenemu otroku ter da je izkoristila možnost za zaslužek denarja in na ta način svojemu otroku omogočila boljše življenje.