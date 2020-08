Tamara Zidanšek v finalu Palerma med dvojicami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Konjičanka Tamara Zidanšek se je uvrstila v finale prvega teniškega turnirja WTA po petmesečni pavzi zaradi koronske pandemije. V polfinalu turnirja dvojic v Palermu je v paru z Nizozemko Arantxo Rus po hudi borbi in skoraj dveh urah igre premagala belgijsko navezo Greet Minnen/Alison Van Uytvanck z 1:6, 7:6 (4) in 13:11.

Zidanškova in Rusova se bosta v nedeljskem finalu pomerili z zmagovalkama dvoboja med domačinkama Elisabetto Cocciaretto in Martino Trevisan ter Nizozemkama Bibiane Schoofs in Rosalie Van Der Hoek.

Zidanškova je ena od treh Slovenk, ki so nastopile na Siciliji. Devetnajstletna Kaja Juvan je dobila tri dvoboje v kvalifikacijah, nato pa je v prvem krogu premagala še drugo nosilko in osemnajsto igralko sveta Čehinjo Marketa Vondroušovo.

Navkljub porazu v osmini finala proti domačinki Camili Giorgi je Juvana domov odšla s 47 točkami WTA, ki jo bodo na novi lestvici močno približale njeni najboljši uvrstitvi v karieri - 106. mestu.

Polona Hercog (45.) in Tamara Zidanšek (71.), ki sta bili neposredno uvrščeni v glavni del 163.103 evrov vrednega turnirja, sta izpadli v prvem krogu.

