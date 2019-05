Tamara Zidanšek po preobratu v 2. krogu Nürnberga

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je uspešno začela nastope na turnirju WTA v Nürnbergu z nagradnim skladom 250.000 dolarjev. V 1. krogu je 68. igralka sveta izločila Japonko Misaki Doi, 110. na lestvici WTA, s 7:6 (4), 3:6 in 6:4.

Dvoboj je trajal več kot dve uri, Zidanškova pa je do zmage prišla po zaostanku z 1:4 v zadnjem nizu in z "breakoma" v sedmi in deveti igri.

Zidanškova je tako izid v medsebojnih dvobojih izenačila na 1:1, prvega je dobila Japonka lani v Brisbanu.

V 1. krogu pa je izpadla 107. z lestvice WTA Dalila Jakupović, ki je po zaostanku z 2:6 in in 0:3 predala dvoboj prvi nosilki in 39. na svetu, Kazahstanki Juliji Putincevi.

V konkurenci dvojic bo Slovenijo zastopala Katarina Srebotnik, v 1. krogu bo danes popoldne skupaj z Američanko Raquel Atawo, s katero sta tretji nosilki, igrala proti Nemkama Katharini Hobgarski in Jule Niemeier.

