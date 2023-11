Swiatek na vrhu lestvice WTA, Zidanšek najboljša naša

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Obe najboljši slovenski teniški igralki sta minuli teden nastopili na zaključnem turnirju Billie Jean King. Slovenija je v španski Sevilli dosegla zgodovinski uspeh, v skupinskem delu je premagala Avstralijo z 2:1 in izgubila proti Kazahstanu z 1:2 ter se uvrstila v polfinale, kjer je morala priznati premoč Italiji.

Naše zahodne sosede so bile boljše z 2:0, Martina Trevisan je premagala Juvan s 7:6 (6) in 6:3, Jasmine Paolini pa Zidanšek s 6:2, 4:6 in 6:3.

* Lestvica WTA (13. november):

1. (1) Iga Swiatek (Pol) 9295 točk

2. (1) Arina Sabalenka (Blr) 9050

3. (3) Coco Gauff (ZDA) 6580

4. (4) Jelena Ribakina (Kaz) 6365

5. (5) Jessica Pegula (ZDA) 5975

6. (6) Ons Jabeur (Tun) 4195

7. (7) Marketa Vondroušova (Češ) 4075

8. (8) Karolina Muchova (Češ) 3651

9. (9) Maria Sakari (Grč) 3620

10. (10) Barbora Krejčikova (Češ) 2880

...

99. (100) Tamara Zidanšek (Slo) 725

103. (104) Kaja Juvan (Slo) 705

185. (183) Veronika Erjavec (Slo) 416

231. (229) Dalila Jakupović (Slo) 318

332. (327) Polona Hercog (Slo) 189

...

Preberite še: