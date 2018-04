Švicarski strokovnjak opozarja, da ima Đoković nevarno bolezen

"On boleha za ortoreksijo (obsedenost z zdravo prehrano), ki izhaja iz navidezno zdrave prehrane, vendar se Novak ne zaveda, da je njegova dieta dolgoročno na njem pustila posledice," je uvodoma povedal švicarski strokovnjak.

Ortoreksija nervoza je predlagana motnja hranjenja, patološka obsedenost z zdravo in biološko "čisto" hrano oziroma pretirano izogibanje hrani, ki naj bi bila nezdrava, kar vodi do izrazitih prehranskih omejevanj. Leta 1997 jo je prvi opisal psiholog Steven Bratman, in sicer kot vzporedno motnjo s preostalimi motnjami hranjenja, na primer anoreksijo nervozo. Za razliko od anoreksije so bolniki zadovoljni s svojo telesno podobo, toda hrane ne vnašajo v telo, ker omejujejo njeno sestavo ali vnos na splošno, saj pogosto ne vedo, kaj je v njej. S pomočjo nadzora nad hrano naj bi si oseba tudi odpravila občutek pomanjkanja nadzora. (vir: Wikipedija)

Nekateri padejo v depresijo in celo razmišljajo o samomoru

Ta je še pojasnil, da so zaradi te bolezni ljudje bolj utrujeni, izgorevajo in imajo šibek imunski sistem. "Sicer ne vem, kakšni so učinki pri njem, vendar so takšni ljudje ponavadi bolj podvrženi stresu, vse manj spijo, na koncu pa lahko zaspijo le s pomočjo tablet. Takšne osebe izgubijo stike s prijatelji, padejo v depresijo in razmišljajo celo o samomoru."

Poznani švicarski strokovnjak, ki je med drugim tudi lastnik inštituta za nutricionistične preglede, pravi, da je Đoković na dieti brez sladkorja, kar po njegovih besedah dolgoročno ne prinese nič dobrega, so zapisali na sport.blic.

Foto: Guliver/Getty Images

"Poglejte, posledice so že tu"

"Spominjam se, kako sem ga občudoval na igrišču. Ko sem slišal, da bo popolnoma spremenil prehranjevalne navade, sem se takoj vprašal, koliko časa bo zdržal. In poglejte, posledice so že tu," je še povedal Hösli.

Beograjčan že nekaj časa ne najde prave forme, prav tako pa se je dolgo časa ubadal s poškodbo komolca. Da njegova igra ni prava, kažejo tudi njegovi zadnji rezultati. Na treh letošnjih turnirjih se je moral posloviti že v prvem krogu. Znova je zamenjal tudi trenersko ekipo. Zanj zdaj skrbi Marijan Vajda, ki je z 12-kratnim zmagovalcem turnirjev za grand slam že sodeloval.