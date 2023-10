Stvari so ušle izpod nadzora

Šestindvajsetletna teniška igralka je delila zapise grozilnih sporočil, potem ko se je uvrstila v polfinale WTA Elite Trophy v Zhuhaiju.

Eden izmed zapisov je bil, da bi morala biti mrtva, medtem ko jo je nekdo obsojal, ker je zaradi nje izgubil stavo. Rusinja je samo še ena izmed mnogo igralk, ki jim grozijo. Ta težava se pojavlja že dolgo časa, saj so igralke in igralci vseskozi tarča tistih, ki stavijo na športnih stavah.

Maja je Američanka Taylor Townsend delila posnetek zaslona, ko so ji grozili s smrtjo, bila pa je tudi tarča rasističnih opazk, potem ko je na enem izmed turnirjev izgubila dvoboj.

Srbski igralki so grozili s smrtjo in posilstvom

Pred dobrim mesecem se je oglasila srbska teniška igralka Natalija Stevanović, potem ko je izgubila v finalu kvalifikacij na turnirju v Guadalajari proti Mariji Matheas. Bolj kot poraz so jo bolele grožnje, ki jih je prejela prek družbenih omrežij. Dejansko so jo zasuli z neprimernimi komentarji in zastrašujočimi grožnjami. Nekateri so ji grozili celo s smrtjo in posilstvom.

Na letošnjem OP Francije so organizatorji igralcem ponudili zaščito pred zlorabami s pomočjo umetne inteligence. Tehnologija Bodyguard je bila namenjena filtriranju žaljivih komentarjev na Facebooku, Instagramu, Twitterju, YouTubu, TikToku in Discordu.

Iga Swiatek, poljska teniška igralka in štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam, je že pred časom dejala, da nima smisla brati zlonamernih komentarjev, saj ti povzročajo negativna čustva in misli.

Prav tako pa si teniško združenje WTA prizadeva izobraževati in svetovati igralkam glede tega vprašanja, saj število prizadetih igralk narašča. Zato to vprašanje jemljejo zelo resno.

