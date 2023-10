Daria Kasatkina, ruska teniška igralka, ima že vsega dovolj in je še ena izmed tistih, ki kritizira zgoščen razpored tekmovanja in nenehna potovanja.

Trenutno 11. igralka sveta je izjavila, da je tenis najslabši šport, kar zadeva športnike. Igralke in igralci se pogostokrat znajdejo v položaju, ko igrajo en turnir za drugim in celo na drugih celinah. Včasih imajo vmes časa le dan ali dva.

Dovolj ima že vsega. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

V zadnjem obdobju smo lahko videli, da so nekatere igralke zaradi zgoščenega urnika turnirjev odpovedala igranje na ekipnem turnirju BJK, med njimi sta tudi Iga Swiatek in Coco Gauff. Daria Kasatkina je prepričana, da je to težava, ki ji je treba posvečati več pozornosti in se jo mora rešiti.

"Samo igranje je še najenostavnejše, kar delamo. Vse preostalo je totalno sranje. Ne morem več potovati. Ne morem več pakirati svojih stvari, ta letala, selitve, ko ne moreš komunicirati z ljudmi iz drugih držav, neprestano menjevanje postelj. Pakiranje vsak teden. Ne morem več," je bruhalo iz ruske igralke.

Daria Kasatkina je letos zmagala na dveh turnirjih. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Telo ji sporoča, naj od...be

Kasatkina je v zadnjem mescu igrala na turnirju OP ZDA v New Yorku, za tem na Japonskem, nato pa jo je pot vodila še na Kitajsko.

"Moje telo mi pravi, naj že od...bem. V zadnjem mesecu in pol me že tretjič boli grlo in ne razumem, kaj se dogaja. Z vidika življenjske logistike ni slabšega športa na svetu. To je totalno sranje," je na kanalu Zabiiako & Kasatkina na YouTubu povedala Rusinja.

Kasatkina, ki je bila v svoji karieri najvišje uvrščena na osmo mesto, je v letošnji sezoni osvojila dve turnirski zmagi. Njeno razmerje zmag in porazov pa je letos 37:24.

