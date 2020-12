Podrobnosti o Nadalu, ki jih morda niste vedeli

Rafael Nadal velja za enega najbolj profesionalnih teniških igralcev na turneji, a je v enem izmed zadnjih intervjujev priznal, da se zna tudi on sprostiti in zabavati. Dobil pa je tudi prestižno priznanje.

Včeraj je po svetovnih medijih zaokrožila novica, da je Rafael Nadal prejel najvišje priznanje mesta Madrid. Španec je prejel veliki križ reda Dos de Mayo, ki ga dobijo le redki. Dvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam je bil ob prejetju tega priznanja zelo ganjen. Ob tem se je spomnil tudi na vse žrtve novega koronovirusa, ki je v Španiji zahteval 45 tisoč smrti.

Zahvalil se je vsem zdravstvenim delavcem

"Mislim, da tako in drugače vpliva na vse nas. Predvsem na tiste, ki so izgubili svoje bližnje. Hvala vsem zdravstvenim delavcem, še posebej v Madridu, skupnosti, ki je bila v prvem valu zelo prizadeta. Hvala tudi vsem silam in organizacijam državne varnosti. Prepričan sem, da bo Španija tako kot vedno naredila vse, kar lahko," je za ATP povedal eden najboljših španskih športnikov vseh časov, ki je skupaj s košarkarjem Pauom Gasolom v projektu #CruzRojaResponde (Odzivi Rdečega križa) zbral 14 milijonov evrov.

Tudi on se rad zabava. Foto: Gulliver/Getty Images

Tudi on se zabava in pije alkohol

Rafa je med gostovanjem v španski pogovorni oddaji El Hormiguero razkril nekaj zanimivosti iz zasebnega življenja. Majorčan je znan po svoji veliki profesionalnosti, a se zna tudi on sprostiti in zabavati. "Rad se zabavam in seveda pijem alkohol. Rad imam tekilo," je povedal kralj peska.

Ko je bil star 26 let, si ni mislil, da bo pri 34 letih še vedno profesionalni teniški igralec. Zadnja leta igranja so bila zanj kot darilo, saj je imel v preteklosti kar nekaj težav s poškodbami. Znan je tudi kot velik ljubitelj nogometa in velik navijač Real Madrida. Čeprav velja za velikega profesionalca, ima tudi on "pomanjkljivosti".

"Imam dober nadzor nad sabo. Nikoli ne mečem loparja, ampak čokolada …"

Rafael Nadal je letošnjo sezono končal kot drugi igralec sveta in v svojo vitrino postavil dve turnirski lovoriki. Ena od teh je z OP Francije, kjer je letos zmagal že 13.