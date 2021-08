Štirideset let Federerja in ali ga bomo še kdaj videli? #video

Le redko kdo se je mislil, da bo Roger Federer pri svojih 40 letih še vedno igral na najvišji ravni. Že leta nazaj so ga nekateri odpisali, a se je zmeraj vrnil. A tokrat se mnogi (ne)upravičeno sprašujejo, ali se mu bo še kdaj uspelo vrniti na najvišjo raven svetovnega tenisa.

Forty-love 🎉



Happy Birthday to an icon & champion of our sport, @rogerfederer! 🎊🎈 pic.twitter.com/b78UopQrja — ATP Tour (@atptour) August 8, 2021

Đoković: Upam, da boš nadaljeval z igranjem

Baselčan dobiva čestitke z vseh koncev sveta. Nanj se je z izbranimi besedami spomnili tudi Novak Đoković, trenutno prvi igralec sveta. "Štirideset, uh, kakšen jubilej je to. Še vedno navdihuješ in napreduješ na igrišču in zunaj njega. V veliko čast mi je, da zadnjih 15 leti s teboj delim teniško igrišče in upam, da boš nadaljeval z igranjem," je uvodoma povedal srbski teniški zvezdnik, ki upa, da bomo Federerja na igrišču videli tudi v prihodnje.

"Tenis te potrebuje. Hvala, ker si nam pokazal, da lahko pri teh letih igramo na zelo visoki ravni. Vse najboljše, želim ti veliko zdravje, ljubezni in sreče s tvojimi najbližjimi," je med drugim še povedal20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Čestitala sta mu tudi Nadal in legendarni Rod Laver

Na družbenih omrežjih sta se med drugim oglasila tudi Rafael Nadal in legendarni Rod Laver.

Teniški svet čaka, ali bodo Federerja pri 40 letih še videli igrati na najvišji ravni, saj po porazu v Wimbledonu še ni sporočil, na katerem turnirju bo igral. Pred dnevi je odpovedal nastop na turnirju serije masters v Torontu, še pred tem je na presenečenje mnogih odpovedal olimpijske igre v Tokiu. In bolj kot ne je jasno, da v svoji športni karieri ne bo prišel do tako želene posamične zlate medalje.

Že po porazu v Wimbledonu so se pojavljala ugibanja, ali je bil to njegov zadnji nastop na sveti travi? Foto: Guliverimage

Spet se pojavljajo ugibanja

Ugiba se, ali bo sploh igral na OP ZDA, zadnjem letošnjem turnirju za grand slam. To pa znova odpira razpravo, ali smo spet blizu njegovi športni upokojitvi. Federer je letos odigral le pet turnirjev, še najdlje je prišel na turnirju v Wimbledonu, ko je se je prebil do četrtfinala.